Angeklagter gesteht Messerattacke im Reisebus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach einer Messerattacke in einem Reisebus von Berlin nach Mailand hat der mutmaßliche Täter einen Schnitt in das Gesicht eines 54-jährigen Mannes gestanden. Weil er sich durch einen anderen Fahrgast gestört fühlte, sei es zu einer Rangelei gekommen, erklärte der 20-jährige Angeklagte am Dienstag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht der Hauptstadt. Bei dem Geschehen im Dezember 2015 habe er schließlich in Panik ein Messer eingesetzt. Der 54-Jährige, der schlichten wollte, erlitt eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde.