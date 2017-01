Raumordnungsverfahren fÃ¼r Erdgas-Pipline erÃ¶ffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das Raumordnungsverfahren in Brandenburg für die geplante Erdgas-Pipeline Eugal ist eröffnet. Der vorgesehene Teilabschnitt im Land ist 275 Kilometer lang, wie das Infrastrukturministerium am Dienstag in Potsdam mitteilte. Die Fernleitung soll ab Ende 2019 vorrangig russisches Erdgas von der Ostsee bis zur tschechischen Grenze transportieren. Die Leitung soll insgesamt annähernd 500 Kilometer lang sein.