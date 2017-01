Es sind noch Tickets da!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Musikfans aufgepasst: Die letzten Tickets für die Veranstaltung "immer wieder sonntags - unterwegs" am Samstag, 21. Januar, im Stahlpalast sind noch verfügbar! Auf der Bühne können die Zuschauer ab 16 Uhr Claudia Jung, die Dorfrocker, Anna-Carina Woitschack und Franziska Wiese erleben. Die Moderation hat Stefan Mross. Publikumsliebling Mross geht mit seiner erfolgreichen "immer wieder sonntags- unterwegs"-Tour auf große Deutschlandreise und macht am 21. Januar Station in der Havelstadt. Hier will der Entertainer seine Fans mit dem bekannten "immer wieder sonntags"-Gefühl verzaubern. Der Strahlemann Mross begeistert sein Publikum seit mehr als 26 Jahren. Mit seiner authentischen und erfrischenden Art sorgt er jedes Jahr für unvergessliche Fernseh- und Konzertmomente. Mit guter Laune und erstklassigen deutschen Hits geht seine erfolgreiche Tournee "immer wieder sonntags - unterwegs" bereits zum vierten Mal in Folge auf große Deutschlandreise. Musikalische Unterstützung bekommt er von der facettenreichen Powerfrau Claudia Jung, dem Brüdertrio den Dorfrockern, der singenden Puppenspielerin Anna-Carina Woitschack und der zauberhaften Sängerin mit der Violine Franziska Wiese. Jetzt die letzten Tickets für "immer wieder sonntags - unterwegs" sichern. Interessierte erhalten Tickets telefonisch u.a. beim Kartenhaus 03381/220690, Axxon Hotel 03381/3210 und bei der bundesweiten Tickethotline 01806 570008*. Online sind Ticketbestellungen unter www.konzerte-erleben.de möglich. Ein Anruf an der Tickethotline kostet 0,20 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk bis maximal 0,60 Euro.