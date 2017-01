Fast 170.000 HavellÃ¤nder im Jahr 2030?

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543527/

Dombrowski, zudem Kreistagsabgeordneter, CDU-Chef im Havelland und von 1990 bis 1994 Landrat des Altkreises Rathenow, äußerte sich in der BRAWO-Ausgabe vom 1. Januar wie folgt: "Die Bevölkerungsschätzungen der Landesregierung sind für den Zeitraum 2007 bis 2030 bis zum heutigen Tag immer negativer dargestellt worden, als sie sich zum Beispiel im Jahr 2016 abgebildet haben."

Der oppositionelle Christdemokrat spitzte zu: "Das Land wird demografisch schlecht gerechnet" und erklärte sodann: "Die Kommunen wissen, dass dahinter ein Prinzip steckt. Das Land rechnet die Gemeindezahlen immer niedriger. Es gibt Kommunen, die auch gegen das Land klagen, da daran die Zuweisungen, die Pro-Kopf-Zuweisungen für die Gemeinden festgemacht werden. Und da das Land Brandenburg immer möglichst wenig an die Kommunen geben will, werden die Bevölkerungszahlen in der Prognose möglichst niedrig gehalten", so Dombrowski, seit 1994 Mitglied des brandenburgischen Landtags.

Zweifel hatte Ende 2015 bereits der mittelmärkische Landrat Wolfgang Blasig (SPD) gegenüber den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) geäußert. Er wurde mit den Worten zitiert: "Es ist sicher die Absicht des Landes, die Bevölkerungszahlen herunterzurechnen, um den bisherigen Politikstil fortzusetzen". Die Zeitung schrieb: "Blasig zufolge ist diese Prognose einfach nicht nachvollziehbar und dient nur dazu, die Zuteilung von Landesmitteln nicht erhöhen zu müssen". (www.pnn.de)

Wer selbst lesen will, was das von Blasig angezweifelte Zahlenwerk offenbart, kann sich auf die Internetseite www.verwaltungsreform.brandenburg.de klicken. Im Unterpunkt "Dokumente" steht die im Dezember 2015 veröffentlichte "Bevölkerungsprognose für Brandenburger Landkreise und kreisfreie Städte bis 2040", die durch das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) und das Amt für Statistik (AfS) Berlin-Brandenburg erarbeitet wurde. Im Zusammenhang mit der in Brandenburg vorangetriebenen Verwaltungsreform, die 2019 greifen soll, sind das wichtige Zahlen.

Derweil zeigt sich im Havelland, dass dort augenscheinlich erhebliche Unterschiede in Bevölkerungsschätzungen bestehen, je nachdem, wer sie herausgegeben hat. Das offenbaren die "Daten & Fakten" des Landkreises, die Anfang 2016 veröffentlicht wurden, zu finden auf www.havelland.de. Darin steht zunächst: "Nach der maßgeblichen Bevölkerungsvorausschätzung 2014 bis 2030 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) mit dem Basisjahr 2013 wird die Einwohnerzahl des Landkreises Havelland nach einem vorübergehenden weiteren Anstieg bis zum Jahr 2020 auf ca. 158.500 EW [Anm.d.Red: Einwohner], im Jahr 2030 um 5.000 EW auf 153.500 EW zurückgehen."

Dann wird nachgelegt: "Zu davon abweichenden Ergebnissen kommt die Raumordnungsprognose von 2013 bis 2035 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) mit dem Basisjahr 2012. Diese Prognose weist für das Jahr 2030 eine Bevölkerungszahl von 160.900 EW für den Landkreis Havelland aus."

Und zuguterletzt wird in der Veröffentlichung auf eigene Berechnungen des Amtes für Kreisentwicklung und Wirtschaft verwiesen. Es ging von der seinerzeit aktuellen AfS-Datenlage aus, wonach es zum 31. August 2015 genau 157.222 Einwohner im Landkreis gab. Laut den havelländischen Berechnungen sei "das Erreichen einer Bevölkerungszahl zwischen 164.600 EW und 169.800 EW im Jahr 2030 möglich".

Die Bevölkerungsprognose von LBV und AfS stellt zudem dar, dass die Zahl der Havelländer nach 2030 noch weiter schrumpfen soll. 2040 sollen es nur noch 147.900 sein. Und wie sieht es gegenwärtig aus? Aktuelle Zahlen für 2016 liegen dem Landkreis noch nicht vor. Zum 31. Dezember 2015 zählte er genau 158.236 Einwohner, das sind 2.136 mehr als von LBV und AfS prognostiziert.