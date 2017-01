Skoda Kodiaq: Kompakter Globetrotter voller Eleganz

artikel-ansicht/dg/0/

Mit 4,70 Meter zwischen den Puffern sprengt der nach dem Alaska-Bären benannte SUV nicht nur das Längenmaß im Kompaktsegment (21 Zentimeter länger als der Tiguan) sondern ist gleichzeitig der erste Siebensitzer (890 Euro Aufpreis) seiner Klasse. Wie ein tapsiger, prolliger Bär sieht er dennoch nicht aus. Haben doch die Designer seine Stämmigkeit geschickt durch Eleganz kaschiert, die Muskeln genau an den richtigen Stellen platziert.

Beim Öffnen der Türen dann das nächste Aha-Erlebnis: Vorn wie hinten fährt an den Außenkanten der Türen stets eine Gummileiste selbsttätig aus und verhindert so Schrammen beim Kontakt mit der Garagenwand oder einem daneben stehenden Auto. Beim Schließen der Tür klappt die Leiste von selbst wieder ein. Das Interieur ist geräumig und wohnlich eingerichtet. Die Instrumente sind weiterhin klassisch rund und analog, in der Mitte prangt ein großer Touchscreen. Auf irgendwelche moderne digitalen Spielereien wird indes verzichtet. Der diskrete Charme bei Materialauswahl und Fertigungsqualität lassen Fahrer und Insassen zufrieden in die festen Polster sinken. Pfiffig als Extra ist erstmals in einem Skoda auch das Schlafpaket für die Passagiere im Fond, das aus zwei Decken und seitlich ausfahrenden Kopfstützen besteht. Wir sitzen überall sehr bequem, die zweite Reihe ist zudem um 18 Zentimeter verschiebbar. Bei Bedarf kann man eine 3. Reihe (890 Euro Aufpreis) ordern. Das Gepäckabteil dahinter bietet dann noch 270 Liter, als Fünfsitzer 720 Liter und bei umgeklappter Rücksitzlehne üppige 2065 Liter. Optional ist eine elektrische Heckklappe (400 Euro extra) im Angebot, gegen zusätzlichen Aufpreis (170 Euro) lässt sie sich auch per Fußsteuerung sowie per Innenraum-Taste öffnen und schließen.

Es gibt drei Benziner und zwei Diesel, alle verfügen über Direkteinspritzung und Turboaufladung. Als Einstiegsvariante fungiert ein 1,4-Liter-TSI mit 125 PS (ab 25.490 Euro). Zudem gibt es eine 150-PS-Variante dieses Ottomotors (ab 28.590 Euro) und ein Zweiliterbenziner mit 180 PS (mit DSG und 4x4 ab 34.490 Euro). Bei den Ölbrennern ist eine 190-PS-Variante (DSG und 4x4) für 37.040 Euro im Angebot. Darunter fungiert als Basisdiesel (7-Gang-DSG Serie!) ein 150-PS-Aggregat. Dieser dürfte wohl das Volumenmodell werden. Erster Eindruck nach unseren Testfahrten: Reicht als Antrieb völlig aus, beißt er doch ohne Hemmungen zu, zeigt sich egal auf welchem Terrain als angenehmer Partner, spendiert ordentliche 340 Nm und beschleunigt den 1,7-Tonner ausreichend flott. Unterwegs bleibt der Motor unglaublich leise, tanzt präzise durch Kurven und die Federung filtert Unebenheiten locker weg.

Für die Sicherheit hält der Kodiaq ein reichhaltiges Assistenz-Arsenal aus dem Regal von VW bereit. Leider sind viele der Helferlein wie Abstandsregeltempomat sowie die Technik fürs Ein- und Ausparken, Spurhalten und -wechseln, für Staus und Notfälle nur gegen Aufpreis zu haben. Und das summiert sich im Portmonee beträchtlich.

Rainer Bekeschus

Skoda Kodiaq 2.0 TDI

Motor: 2.0-Liter-Vierzylinder-TD, Frontantrieb, 150 PS

0-100 km/h: 10,1 Sek.

Spitze: 199 km/h

Durchschnittsverbrauch laut Datenblatt: 4,9 l Diesel

C02-Wert: 129 g/km

Kofferraum: 720 bis 2065 l

Preis: ab 31.040 Euro