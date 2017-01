HavellÃ¤nder leistet Widerstand

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543529/

Der stark alkoholisierte Mann (2,26 Promille) hatte in den Morgenstunden des Dienstags zunächst einen Tankstellenmitarbeiter von einer hilflosen Person in seinem Fahrzeug berichtet. Der Angestellte informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten jedoch niemanden im Auto finden. Der Mann, der offensichtlich mit dem Wagen gefahren sein soll, sollte zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand. Die Polizisten mussten "einfache körperliche Gewalt" anwenden, um ihn umzustimmen.

Nach Entnahme der Blutprobe wurde der Havelländer, der nur Badelatschen bei den winterlichen Witterungsbedingungen trug, nach Hause gefahren.