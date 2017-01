Kommunalpolitiker verurteilen Steinattacke auf Landarzt-Wohnhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Frauenhagen (dpa) Kommunalpolitiker haben die rassistische Attacke auf einen aus dem Libanon stammenden Landarzt in der Uckermark scharf verurteilt. "Der Mann ist für unsere Region ein Segen. Er kümmert sich um Einheimische und Flüchtlinge. Er lebt seit Jahrzehnten bei uns", sagte Uckermark-Landrat Dietmar Schulze (SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Angermünde. "Es ist unvorstellbar, dass so ein wichtiger Mann in seinem privaten Umfeld bedroht wird. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln und mich distanzieren", ergänzte Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD).