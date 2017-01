Wenig Wind um neue Anlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Die rechtskräftige Bauleitplanung der Stadt Ketzin/Havel und er Beschluss der Stadtverordneten vom 17. Oktober 2016 begrenzen die maximale Höhe von Windenergieanlagen auf eine Höhe von 150 Meter. Diese Höhenbegrenzung sei im Jahre 2017 nicht mehr wirtschaftlich darstellbar, argumentierte Frank Buchholz (UKA Meißen) für die drei in den Ketziner Windparks aktiven Vorhabenträger UKA Meißen, mdp und Rübsamen am Montag im Bauausschuss der Stadt. Dieser hatte das Thema WKA erneut auf die Tagesordnung gesetzt, da bei der Stadt Antragsunterlagen zur Errichtung von zehn Windenergieanlagen (WEA) innerhalb des Windeignungsgebietes 13 des Regionalplanes Havelland-Fläming 2020 eingereicht wurden.

Inzwischen fanden vor Ort eine gemeinsame Windparkbesichtigung der Vorhabenträger, des Bürgermeisters Bernd Lück, der Fraktionsvorsitzenden in der Stadtverwaltung und mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie eine anschließende Beratung statt, währenddessen sich die Kommunalpolitiker wohl von der Not- und Zweckmäßigkeit der künftigen Errichtung modernerer WEA überzeugen ließen, zumal der Regionalplan Vorrang vor möglichen städtischen Entscheidungen hat.

Das heißt für Ketzin/Havel, dass die künftigen WEA nach den Wünschen der Vorhabenträger Nabenhöhen von 132 Meter oder 149 Meter (220 Meter Gesamthöhe) haben werden. Im Positionspapier der Stadtverwaltung heißt es dazu: "Der Flächennutzungsplan verbleibt auch zukünftig ohne eine maximale Höhenfestsetzung für WEA. In den Bebauungsplänen wird die Höhe entsprechend der aktuellen Antragstellung angepasst" (Windpark Ketzin von150 auf 220 Meter, Windpark Renergiefarm Knoblauch von 190 auf 220 Meter). Bereits im vergangenen Jahr hatten die Vorhabenträger ein Engagement im sozialen Bereich der Stadt in Aussicht gestellt. So vertraten Heinz Irmer (in der Stadtverordnetenversammlung Fraktionsvorsitzender SPD/Freie Wähler), Evelin Sens (Fraktionsvorsitzende Linke/ Grüne) und Erhard Zeine (Fraktionsvorsitzender CDU/FDP) die Meinung, dass man den Vorschlägen zustimmen kann. "Wir wollen schließlich keine Investoren vergraulen", sagte Zeine. Entsprechend einstimmig fiel das Votum der abstimmungsberechtigten Ausschussmitglieder zum Antrag der Vorhabenträger aus.