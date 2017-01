Neujahrsempfang der FDP

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Der Neujahrsempfang des FDP-Kreisverbands Brandenburg/Havel im Sorat-Hotel bildete einen gelungenen Auftakt für ein ereignisreiches Wahljahr. Drei Landtagswahlen und zuletzt eine Bundestagswahl sind wohl richtungsweisend für die Zukunft der Freien Demokraten. Kreisvorsitzender Herbert Nowotny konnte zahlreiche Parteimitglieder und Vertreter von Parteien und Institutionen der Stadt begrüßen. Darunter Linda Teuteberg, Mitglied des Bundesverbandes der FDP und Vorsitzende der FDP Potsdam, Bürgermeister Steffen Scheller (CDU), Carsten Eichmüller (SPD), Stadtverordnetenvorsitzenden Walter Paaschen (CDU) und Dirk Stieger von der neu gegründeten Partei "Bürger für Bürger". Obwohl die FDP als Partei zurzeit in der Bundes- und Kommunalpolitik keine große Rolle spielt, ist die Arbeit von Herbert Nowotny notwendig. "Er prägt seit vielen Jahren die Stadtpolitik mit", lobte Bürgermeister Steffen Scheller. Dennoch ist die Abwärtsspirale und mediale Starre der Freien Demokraten auch in Brandenburg zu spüren. Die gute Zusammenarbeit mit der neuen Bürgerpartei und der Schulterschluss mit der CDU im Kampf gegen die drohende Einkreisung ist für die FDP ein Lichtblick. Auch bei seiner Neujahransprache bewies Nowotny, dass er und seine Partei nicht den Blick für das Wesentliche verloren haben. Er spannte einen weiten Bogen über die lokale, die deutsche und die globale Politik. Der Brexit, Olympia und die Wahl in Amerika wurden angeschnitten. "Es kann nicht sein, dass im Kampf gegen die Schwarzarbeit und Mindestlohn fünf schwer bewaffnete Polizisten einen Friseurladen kontrollieren und diese dann bei der Terrorbekämpfung fehlen. Wir dürfen nicht den Sinn für das Wesentliche verlieren", so der FDP-Vorsitzende. Natürlich war auch der neue Berliner Flughafen mit seiner enormen Steuerverschwendung von 365 Millionen Euro pro Jahr ein Thema. Konform mit der CDU nahm er auch zur drohenden Einkreisung Stellung und bat die Landes FDP, in Person von Linda Teuteberg, um eine positive Begleitung, um die Einkreisung zu verhindern. Viel diskutiert die Packhof-Bebauung. "Wir brauchen die Urbanität. Der Packhof nur als Spiel- und Hundewiese ist nicht vertretbar. Ein Hotel bringt Leben in die Innenstadt. Natürlich muss parallel eine Lösung der Verkehrsproblematik gefunden werden", so Herbert Nowotny. Das gemeinsame Mittagessen nutzten dann die Parteifreunde und Gäste nach abschließenden Grußworten von Linda Teuteberg noch zu einem intensiven Meinungsaustausch.