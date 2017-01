Flammschutzhaube und Hupfjacke

artikel-ansicht/dg/0/

"Franko Hänel, Neuentempel" steht in Handschrift auf einem großen Schuhkarton. Im Karton befindet sich ein neues Paar Schnürstiefel für den Feuerwehrmann. "Wir ersetzen seit 2015 systematisch alle alten Schaftstiefel unserer Einsatzkräfte durch Schnürstiefel. Die sind bequemer, da gibts nicht so schnell Blasen", erklärt Tony Müller.

Der Falkenhagener ist seit vier Jahren Kammerwart der Amtsfeuerwehr von Seelow-Land. Der 25-Jährige hat auch weiter gemacht, als die "BA-Kammer", wie mancher die Kleiderkammer auch nennt, im Sommer vorigen Jahres aus dem alten Spritzenhaus der Falkenhagener Ortswehr nach Seelow umgezogen ist. Dort hat das Amt einen Raum in unmittelbarer Nähe seiner Verwaltung angemietet. In dem hängen Ausgehuniformen für Frauen und Männer neben Uniformen für den Feuerwehrnachwuchs, liegen Pullover, Mützen, Warnwesten und Schutzhandschuhe, fein säuberlich gestapelt. In einem Regal gibts eine Reihe hellgrüner, selbst leuchtender Schutzhelme. Sie weisen Gebrauchsspuren auf.

"Wenn ein Feuerwehrmann ausscheidet, ersetzen wir nur das lederne Innenteil des Helms aus hygienischen Gründen", erklärt Tony Müller. Als einen Schwerpunkt seiner Arbeit nennt er den Ersatz alter Einsatzkleidung. "Einige Kameraden hatten noch Uniformen aus den 90-er Jahren", erklärt der Kammerwart. Der Umtausch sei fast "durch".

Noch nicht am Ziel sind der Tony Müller und die Feuerwehr-Verantwortliche der Amtsverwaltung, Monique Albrecht, was ein anderes Vorhaben betrifft: "Wir wollen in jeder Größe mindestens ein Ersatzstück an Einsatzbekleidung im Bestand haben", sagt der Kammerwart. Denn an der Kleidung soll die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute des Amtes nicht scheitern.

Doch die Ersatzbeschaffung für die 239 Einsatzkräfte in den zehn Ortswehren in Seelow-Land ist nicht billig. Etwa 15 000 Euro stellen die fünf Amtsgemeinden pro Jahr allein für neue Bekleidung für ihre Feuerwehrleute bereit.

Während es in der Kleiderkammer nur einige wenige Exemplare der teuren so genannten Hupfjacken und -hosen - dicker, hitzebeständiger Bekleidung für den Einsatz in brennenden Gebäuden gibt, hat Tony Müller einen großen Stapel Flammschutzhauben im Bestand. Die nicht entflammbaren Stoff-Masken, die unter dem Schutzhelm zu tragen sind, würden sich auch als Kälteschutz eignen, weiß der Kammerwart.

Seit Kurzem verwaltet er auch einiges an technischer Ausstattung für die Amtsfeuerwehr - von Schlauchdichtungen und -Binden über Masken und Filter für Atemschutzgeräte bis zum Kettensäge-Öl oder der Feuer-Patsche, einer Art Metallfächer zum Ausschlagen von Glutnestern.

Die Inventarliste hat Tony Müller nicht nur im Computer, sondern auch auf seinem Handy. "So kann ich auch während der Arbeit sagen, ob wir ein benötigtes Teil vorrätig haben", sagt der im Feldbau tätige Hauptfeuerwehrmann, dessen Hilfe die Mitarbeiter der Amtsverwaltung hoch schätzen. Können doch viele Mitglieder der Feuerwehr nur nach der Arbeit in die Kleiderkammer kommen. Für den großen Einsatz in seinem Ehrenamt wurde Tony Müller im vorigen Jahr beim Ehrenamtsempfang des Amtes ausgezeichnet.

In dem Jahr hatte der Kammerwart auch besonders viel zu tun. Denn es gab Verstärkung für die Einsatzabteilung der Amtsfeuerwehr. Vor allem in den Ortswehren von Sachsendorf, Lietzen und Falkenhagen rückte Nachwuchs nach - und musste natürlich ausgestattet werden.