Auch Quermann war schon Gast

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Seit genau 25 Jahren gibt es nun die Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Das Jubiläum des beliebten Treffs wurde am Dienstag mit zahlreichen Gästen begangen. Heute und Donnerstag feiern an gleicher Stelle Strausberger Ortsgruppen des Sozialverbandes.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543572/

Eine lange Rede hatte die ehrenamtliche Leiterin des Treffs im Wohngebiet zwischen Berliner Straße und Straussee, Bärbel Gesell, nicht vorbereitet. Sie dankte den Gratulanten - Landes- und Regionalverband, Seniorenorganisationen, Ortsgruppen, Verwaltung, Sponsoren und "Nachnutzer" wie Literaturfreunde, Rheumaliga oder Sportvereine - für ihr Kommen und zitierte aus alten Unterlagen, wonach seinerzeit Stadtverordneter Meinhard Tietz und Bürgermeister Jürgen Schmitz erreicht hätten, dass das zur Bundeswehr gehörende Gebäude für die Volkssolidarität angemietet werden kann. Die von Tietz und der ersten Verantwortlichen im Treff, Edith Reichert, unterzeichnete Einladung zur Eröffnung am 10. Januar 1992 hatte sie eigens gerahmt.

Der Gedanke einer umfassenden Nutzung der Begegnungsstätte sei inzwischen Wirklichkeit geworden, hob sie hervor. Nach einer Statistik von Gerd Heine, der mit seiner Frau Monika sowie Eva Michl und Christel Dönitz zu den "Urgesteinen" im Haus gehört, hat es in den Jahren rund 5000 Veranstaltungen mit über 100 000 Besuchern gegeben, von den regelmäßigen Mittwochsrunden, bereits 1200 an der Zahl, über Auftritte von Prominenten von Kuddeldaddeldu bis Heinz Quermann oder Renate Holland-Moritz, Infonachmittage mit Anwälten, Ärzten, Apothekern, Fahrlehrern bis hin zu Lichtbildervorträgen mit der Urania, Verkostungen und Musik mit der eigenen Interessengemeinschaft Singen und Musizieren (IG SuM) oder Modenschauen mit eigenen Models. Nicht zuletzt ist das Haus stets Wahllokal und kann für private Feiern genutzt werden.

Stammgast im Treff ist auch Bürgermeisterin Elke Stadeler, die nach eigener Aussage hier stets auf viele interessierte Bürger getroffen ist - mit tiefgründigen Fragen und auch sachlicher Kritik. Das Haus sei eine Stätte der Begegnung im wahrsten Sinne, lobte sie, offen für alle und mitten in der Stadt. Zunächst einmal sei der Mietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bis 2018 gesichert, erklärte sie. Man wolle "mit vereinten Kräften" versuchen, dies zu erhalten, sagte die Bürgermeisterin zu.

Das Leben in der Begegnungsstätte organisiere sich natürlich nicht von allein, machte Bärbel Gesell deutlich, dass "ein eingespieltes und verlässliches Team" sowie viele ehrenamtliche Helfer hinter ihr stehen. Stellvertretend für alle dankte sie dem Ehepaar Heine, ihrer langjährigen Vorgängerin Gertrud Winzer, Christel Dönitz, Brigitte Conrad, Eva Michl. Ebenso wichtig seien Sylvia Koca und Ines Vetter, die als Zehn-Stunden-Kräfte für den Verein von der Stadt bezahlt werden, und Katrin Sarnow, die vom Jobcenter gefördert wird. Die "Super-Zusammenarbeit" mit Kommune und Jobcenter hob auch Bärbel Möckel vom Regionalverband Oderland der Volkssolidarität hervor, die den Treff in Strausberg seit 16 Jahren begleitet. So etwas sei eher die Ausnahme. Die Stadtverwaltung hat in der jüngsten Ausschussrunde gerade eine Diskussion angeregt, wie es nach dem Auslaufen der Stellen weitergehen soll.

Auch Jörg Jutzi aus der Landesgeschäftsstelle der Volkssolidarität erwähnte, dass es nicht überall derartige Unterstützung der Kommunen für die landesweit rund 60 derartigen Einrichtungen gebe. Er kündigte an, dass der Verband auf dem Weg sei, sich mit veränderten Angeboten als Sozialpartner der Städte und Gemeinden zu profilieren. Für den Treff hatte er zum Geburtstag einen Gutschein dabei. Außerdem gab es von den Gästen zahlreiche Blumen und kleine Präsente.