Ein Eberswalder MÃ¶nch auf der Berliner BÃ¼hne

Eberswalde/Berlin (MOZ) Sänger, Tänzer, Puppenspieler, Ritter, Magier, Geisterwesen - und mittendrin Steffen "Schortie" Scheumann aus Eberswalde. Der Schauspieler probt derzeit für ein Gastspiel an der Berliner Staatsoper. Es ist sein erstes: "Bisher war ich nur an der Deutschen Oper", sagt er - 2012, mit der modernen Oper "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern".

Nun also "King Arthur", ein Mischwerk aus Tanz, Gesang, Spielszenen und reichlich Show. "Das ist eine Halb-Oper mit viel Spiel", erklärt Scheumann. Der britische Komponist Henry Purcell hat sie Ende des 17. Jahrhunderts geschrieben, zur Zeit des Barock also. Der Text dazu stammt vom Dichter John Dryden, einem Zeitgenossen Purcells.

"Schortie" Scheumann verlegt sich in der Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf und Julian Crouch jedoch ganz aufs Schauspielern. Seine Rolle trägt den Namen Aurelius. "Das ist ein Kirchenmissionar, ein Mönch", erklärt er, "eine klerikale Rolle, die auch mal ein paar Sätze hat." Neben Einsätzen in Fernsehreihen wie "Tatort" und "Polizeiruf" sowie in Filmen wie in "Unser letzter Sommer" ist der 55-Jährige seit Jahrzehnten auf den Theaterbühnen Deutschlands und Österreichs zu Hause. Den Aurelius ordnet er in einer Produktion von der Größe eines "King Arthur" eher als mittleren Part ein. "Du bist in der Fülle der Rollen eine Nuance", sagt er.

Im Zentrum der Handlung steht natürlich die Titelfigur, König Arthur, der sein Reich vor den einfallenden Sachsen verteidigen muss. "Das ist eine patriotische Oper", sagt Scheumann. Es gehe um den Gründungsmythos von England. Gleichzeitig kommt auch die Liebe nicht zu kurz: Sachsenkönig Oswald erhebt Anspruch auf Arthurs blinde Frau Emmeline. Alles läuft also auf ein Duell der beiden Herrscher hinaus.

Wie gut die vielen Zutaten letztendlich zusammenpassen, erfährt die Opernwelt am Sonntag. Dann feiert die Inszenierung in der Staatsoper Premiere. "Die Generalprobe ist am Freitag", erklärt "Schortie" Scheumann. Das bedeutet für ihn: jeden Tag üben, üben, üben. Viel Arbeit sei das. Bisher ist er am Abend immer wieder ins heimische Eberswalde gependelt. Das ändert sich so kurz vor den Aufführungen: "Die Endproben laufen so, dass ich in Berlin auch übernachte", sagt er.

Doch das Ende der Anspannung ist bereits absehbar: "Fünf Mal wird das Stück gespielt, dann ist es wieder weg", erklärt er. Die Chancen, Steffen "Schortie" Scheumann als Bruder Aurelius zu erleben, stehen jedoch schlecht: Die Premiere und die Aufführungen am 17., 19., 21. und 22. Januar sind bereits ausverkauft.