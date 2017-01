Stall mit HÃ¼hnern und Kaninchen abgebrannt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) In der Nacht zum Dienstag ist ein Stall hinter der Gartenanlage am Park Heinrichslust niedergebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz nach 22 Uhr von Anwohnern der Straße der Jugend zu dem Brand gerufen. Der provisorische Stall aus Gerüststangen, Asbestzementplatten und Holz stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig in Flammen. Sieben Fahrzeuge und 21 Feuerwehrleute kamen beim Löschen zum Einsatz. Bis halb zwei Uhr dauerte das.