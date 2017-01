artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Das Problem ist nicht neu und taucht immer wieder auf: Die Busse, die zwischen den einzelnen Ortsteilen sowie den beiden Schulen in Blumberg verkehren, sind oft überfüllt. Diese Erfahrung machte jüngst wieder Klaus Hilpert - und berichtete davon in der Einwohnerfragestunde des Kultur- und Sozialausschusses am Montagabend.