Mit Rainald Grebe ins Autohaus

Schwedt (MOZ) Sein Brandenburg-Lied ist legendär. Mit ihm die Liedzeile: "Im Adlon is Brad Pitt und der Washington Denzel, im Autohaus in Schwedt is heut Achim Mentzel". Jetzt lädt Rainald Grebe am 26. Januar um 20 Uhr zu einem kleinen, exklusiven Gewinner-Konzert zwischen Neuwagen in dieses Schwedter Autohaus ein. Rainald Grebe lebt in der Uckermark. In der Region des Tauschhandels sei er schon häufiger für einen Satz Winterreifen im "bekanntesten Autohaus Brandenburgs" - wie eine Boulevard-Zeitung schreibt - vorbeigekommen, sagt Rainald Grebe. Jetzt will er es seinen Fans zeigen. Dabei wird er das Autohaus zum Klingen bringen. Mit seiner Stimme, mit seinen Händen auf den Tasten und mit dem Zündschlüssel. Wer also Rainald Grebe am ganz besonderen Ort erleben will, hat jetzt die Chance.