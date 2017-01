Vogel zum Amtsdirektor gewÃ¤hlt

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Matthias Vogel wurde am Dienstagabend vom Amtsausschuss Schlaubetal für acht Jahre zum neuen Amtsdirektor gewählt. Der 40-Jährige Diplom-Verwaltungswirt aus Fredersdorf-Vogelsdorf setzte sich in geheimer Abstimmung gegen zwei weitere Kandidaten durch. Ausschuss-Chef Detlef Meine eröffnete um 18 Uhr die öffentliche Sitzung im Haus Katharinensee, im Zuschauerbereich hatten rund 50 Schlaubetaler Platz genommen. Anfangs stellten sich zwei Kandidaten in einer rund fünfminütigen Präsentation vor. Die Wiederwahl von Amtsdirektorin Ilka Matuschke war im September im Amtsausschuss gescheitert, von 13 Mitgliedern stimmten vier für und neun gegen eine weitere Amtszeit.