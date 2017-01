VFBQ feiert 25-jÃ¤hriges Bestehen

artikel-ansicht/dg/0/

Als der VFBQ 1992 gegründet wurde - kurz nach der Wiedervereinigung - war Bad Freienwalde von einer hohen Arbeitslosenquote betroffen. Mit dem Optimismus, dass genug Arbeitsplätze entstehen und jeder einen Platz finden würde, sei der Verein entstanden, erinnerte Irmgard Roth, Geschäftsführerin des VFBQ in ihrer Festansprache. Auch, wenn es heute ausreichend Arbeitsplätze gebe, "scheinen die Menschen nicht so oft auf die vorhandenen Angebote zu passen", brachte sie die aktuellen Herausforderungen auf den Punkt. Mit entsprechenden Beschäftigungsmaßnahmen und Qualifizierungen wirke der Verein dem entgegen.

Neben diversen Bildungs- und Orientierungsmaßnahmen gründete der Verein weitere Einrichtungen wie die Möbelkammer, die Suppenküche oder das Gemeinnützige Informations-, Bildungs- und Begegnungszentrum (GIBBZ). Bereits vor 20 Jahren entstand zudem die Selbsthilfekontaktstelle in Bad Freienwalde unter Trägerschaft des VFBQ.

Zu den Projekten des Vereins zählen das Lernnetz Oderland-Spree, das sich an Bildungsbenachteiligte richtet, sowie Projekte für Langzeitarbeitslose. In den vergangenen Jahren habe sich vor allem im Bildungsbereich viel getan, sagte Irmgard Roth. Auch Flüchtlinge wurden in Seminaren auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet. Inzwischen sind laut der Geschäftsführerin über 2000 polnische Praktikanten über den VFBQ an Betriebe und Einrichtungen in der Region vermittelt worden. Während der 25 Jahre seien über 12000 Menschen in den Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung tätig gewesen, so Roth.Inzwischen beschäftigt der Verein 27 festangestellte Mitarbeiter sowie unter anderem Bundesfreiwillige und Teilnehmer in der Integrationshilfe.

"Das Wichtigste ist, dass wir unser Haus, in dem wir gerade feiern, weiterhin geschickt und kreativ als Haus der Information, der Bildung, der Beratung und vor allen Dingen der Begegnung gestalten", sagte Irmgard Roth mit Blick auf die Zukunft. Ziel sei es weiterhin, den Bildungsbereich durch die Entwicklung weiterer Module auszubauen. Eines der großen Projekte, die anstehen, ist zudem die Mitgestaltung des Bahnhofs von Bad Freienwalde.

Vereinsvorsitzender Joachim Fiedler begrüßte zu Beginn der Veranstaltung die Gäste, die in dem Versammlungsraum des VFBQ im Gebäude in der Wasserstraße zahlreich erschienen waren. Es gebe einige, die allein nicht zurecht kommen und daher viele Unterstützer bräuchten, verdeutlichte er den Nutzen des Vereins.

Bürgermeister Ralf Lehmann sprach von einer "eindrucksvollen Bilanz" und beschrieb den VFBQ als "starken Partner für Bad Freienwalde und die Region". Außerdem lobte er auch den Einsatz der Geschäftsführerin. Sie sei von Anfang an mit Herzblut dabei, so Lehmann.

Zu den Gästen zählte auch Bundestagsabgeordneter Hans-Georg von der Marwitz (CDU). Wegbegleiter und Wegbereiter für Menschen zu sein, die es in unserem System nicht schaffen, sei eine sehr gute und wichtige Aufgabe, betonte er die Bedeutung des Vereins.

Sigrid Baumgärtner von der Agentur für Arbeit, die bei der Gründung des VFBQ dabei war, ging auch auf den veränderten Arbeitsmarkt ein. Zwar gebe es viele offene Stellen, aber keine vermittelbaren Bewerber mehr. Es sei daher wichtig, neue Wege zu gehen. "Der Arbeitsmarkt erwartet etwas von uns", betonte sie. Aber das Ziel laute nach wie vor, den Menschen dabei zu helfen, "in der Gesellschaft ihren Platz zu finden".