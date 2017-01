Ruppins Kegler in Top-Form

artikel-ansicht/dg/0/

Wolfsburg (MZV) Sechs Einzelmedaillen sowie in den Mannschaftswettbewerben Gold bei den Herren und Silber bei den Herren A sind die stolze Bilanz der Ruppiner Kegler bei den brandenburgischen Landesmeisterschaften im Dreibahnenspiel. In Wolfsburg wurden am Wochenende als Zugabe gar sechs Startplätze für die gesamtdeutschen Titelkämpfe erspielt.