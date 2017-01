6000 Babybesuche seit 2009

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr als 6000 Hausbesuche in sieben Jahren: Der Babybesuchsdienst des Gesundheitsamtes hat sich als Beratungsangebot für Frankfurter Familien mit Neugeborenen bewährt. Genutzt wird es von rund 95 Prozent der Eltern. Trotz des großen Bedarfs steht der Besuchsdienst auf wackeligen tönernen Füßen.

Es war im Februar 2008, als ein Todesfall in Frankfurt bundesweit Schlagzeilen machte: eine 20-Jährige hatte ihr sechs Monate altes Kind verhungern lassen. Als Reaktion auf die erschütternde Tragödie richtete die Stadt einen Babybesuchsdienst ein. Der erste Hausbesuch durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes fand am 14. April 2009 statt. Bis heute folgten über 6000 weitere.

"Angesichts auch aktueller Fälle von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung soll der Babybesuchsdienst ein niedrigschwelliges Angebot zur Begleitung von Familie für eine gute seelische, körperliche und geistige Entwicklung ihrer Kinder sein", erläutert Amtsarzt Oliver Fahron. Ziel sei es, Familien optimal zu unterstützen - und bei Bedarf schnell und zielgericht reagieren zu können. Das Angebot richte sich dabei ausdrücklich an alle Familien in der Stadt, in denen ein Säugling lebt.

In der Regel erfahren werdende Eltern bereits bei der letzten Schwangerschaftsuntersuchung von dem Angebot. Nach der Geburt erhalten sie dann Terminvorschläge für einen ersten Hausbesuch, der meist zwischen der sechsten und achten Lebenswoche stattfindet. Bei diesem bekommen die Eltern Informationen zu Angeboten wie den Eltern-Kind-Zentren, Krabbelgruppen oder Babyschwimmen, aber auch zu Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen oder Präventionsangeboten. Zudem werden Sach- und Gutscheingeschenke von Sponsoren sowie Informationsmaterialien überreicht.

2015 hatten 412 Eltern mindestens einmal Besuch von Ramona Graneß oder Monika Krüger, die sich beim Gesundheitsamt um den Besuchsdienst kümmern. Für 2016 liegen die aktuellen Zahlen noch nicht vor. Die wenigsten Familien lehnten das Angebote ab, wenn, dann vor allem Eltern mit mehreren Kindern, die das Prozedere bereits kannten.

Auch wenn sich der Erfolg statistisch nur schwer fassen lässt, so sagt Oliver Fahron dennoch: "Nicht alle aber viele Dinge sind gut verlaufen, weil wir da waren".

Trotz des Zuspruchs geriet die Beratung zuletzt finanziell zunehmend unter Druck. Im Haushaltssicherungskonzept 2014 hatten die Stadtverordneten 20 000 Euro als Einsparziel ausgegeben. "Das haben wir uns vom Munde abgespart, aber erfüllt", berichtet der Amtsarzt. Zugleich sei es 2016 gelungen, den Babybesuchsdienst im Haushalt den sogenannten pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben statt wie bisher den freiwilligen Aufgaben zuzuordnen. Dies hat zwar keinerlei Auswirkungen auf die bereit stehenden Mittel - 68 000 Euro sind im 2017er-Haushalt eingeplant -, allerdings kann damit die Notwendigkeit des Angebotes künftig nun nicht mehr in Frage gestellt werden.

Dennoch hält Oliver Fahron fest, dass die gewohnte fachliche Qualität des Besuchsdienstes im vergangenen Jahr nur dank einer Kooperation mit dem landesweiten "Netzwerk Gesunde Kinder" möglich gewesen sei. Aktuell arbeitet das Gesundheitsamt an der Gründung eines Frankfurter Ablegers der Initiative, in dem Angebote verschiedener Sozialpartner für junge Familien und Kinder bis 3 Jahren gebündelt sind. Das Landesgesundheitsministerium gewährte der Stadt daher finanzielle Unterstützung für den Babybesuchsdienst, der Teil des Netzwerkes werden soll.