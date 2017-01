"EigenstÃ¤ndigkeit erhalten"

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Woltersdorfs Bürgermeisterin Margitta Decker möchte in diesem Jahr weitere Grundlagen dafür schaffen, dass ihre Gemeinde auch in Zukunft eigenständig bleiben kann. Der Ort investiert dazu unter anderem kräftig im Bereich Bildung.

"Wir wollen auch in Zukunft kein Orts- oder Stadtteil einer größeren Kommune sein, sondern selbstständig bleiben", umreißt Margitta Decker ein wichtiges Ziel für die nahe Woltersdorfer Zukunft. Aus diesem Grund hat sie die umliegenden Gemeinden Schöneiche, Erkner, Grünheide und Spreenhagen am 8. Februar zu sich ins Rathaus eingeladen, um gemeinsam über Strategien zu sprechen, wie diese Eigenständigkeit erhalten werden kann und in welchen Punkten man dafür zusammenarbeiten könnte. Hintergrund ist die im Zuge der Kreisgebietsreform bevorstehende Funktionalreform in Brandenburg, die auch die Gemeinden betrifft, und der Landesentwicklungsplan, der die Kommunen beispielsweise beim Wohnungsbau beschränkt.

In punkto Funktionalreform gebe es zwar noch keinen Entwurf. "Wir wollen aber vorbereitet sein", sagt Decker. Von Einkaufsmöglichkeiten über Schulen, Kindergärten, einem Krankenhaus und der Straßenbahn habe der Ort alles, was eine eigenständige Kommune ausmache. Und die Entwicklung sei längst nicht abgeschlossen. "Wir haben eine wachsende Bevölkerungszahl und acht Bebauungspläne in Arbeit, durch die zahlreicher Wohnraum entstehen wird. Und wir haben mehr Nachfragen nach Baugrund als wir befriedigen können", betont sie.

Um die Bedürfnisse der wachsenden Kommune mit immer mehr Kindern befriedigen zu können, werde auch im Bildungsbereich kräftig investiert. Das größte Projekt sei die Erweiterung der Grundschule am Weinberg. "Wir sind in der Ausschreibung der Gesamtvergabe, der Bau soll noch dieses Jahr beginnen und zum Schuljahresbeginn 2018 abgeschlossen sein." 5,7 Millionen Euro investiert die Gemeinde hier. Schon 2017 fertig gestellt sein wird der Anbau mit 30 Plätzen für unter dreijährige Kinder in der Kita "Weinbergkids". "Hier liegen wir im Zeitplan." 323 000 Euro der Investition sind Fördergeld, Woltersdorf gibt 631 000 Euro dazu.

Kein Thema sei derzeit ein Kita-Neubau. "Wir wollen zunächst am 16. März unseren Haushalt beschließen. Erst dann wissen wir, wie es um unsere Liquidität bestellt und wie hoch die Kreisumlage ist - und können dann mit dem Kreis über einen Kredit reden", sagt Decker. Im Hintergrund werde derzeit die Bedarfsplanung für Kita- und Hortplätze überarbeitet, "damit wir wissen, was wir bauen müssten". Die Planung orientiere sich an den Zahlen in drei Jahren. Für die Kita stünde ein Grundstück der Gemeinde zur Verfügung.

Ein weiterer Punkt, an dem die Verwaltung arbeitet, und der 2017 abgehakt sein soll, ist ein Straßenbauprogramm mit integriertem Radwegekonzept. "2016 haben wir das erste Mal seit längerer Zeit wieder mit Straßenbau begonnen", erklärt Margitta Decker. In den fünf Jahren davor seien nur Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten gemacht worden. "Unser Ziel ist eine Prioritätenliste für die kommenden zehn Jahre, in der Straßenbaumaßnahmen konkreten Jahreszahlen zugeordnet, und dort, wo nötig, Rad- und Gehwege mit eingeplant werden." An dieser Liste könnten sich nicht nur die Politik und Verwaltung orientieren. "Auch die Bürger wissen dann, wann ihre Straßen dran sind", sagt die Bürgermeisterin.