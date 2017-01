Polizeibericht Oranienburg vom 10.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnitz. Zwischen zwei Iranern kam es am Montagabend in der Gemeinschaftsunterkunft zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Ein 36-Jähriger hatte am Abend einen 22-jährigen Bewohner in der Asylunterkunft besucht. Dabei kam es zum Streit. Der 22-Jährige verletzte seinen Landsmann mit einem Messer leicht am Rücken. Dem Besucher wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Auto gestohlen

Oranienburg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen in der Walther-Bothe-Straße abgestellten Renault Clio mit dem Kennzeichen OPR-T 333 gestohlen. Nach dem Wagen im Wert von etwa 15 000 Euro ist die Fahndung eingeleitet worden.

Vorfahrt missachtet

Oranienburg. Weil ein Peugeot-Fahrer am Dienstag gegen 6.30 Uhr an der Ecke Mathias-Thesen-Straße, Bernauer Straßeeinen vorfahrtberechtigten Opel nicht beachtete, kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos, die fahrbereit blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 6 000 Euro.

Gebäude beschmiert

Oranienburg. Unbekannte Täter haben am vorigen Wochenende die Fassade eines Gebäudes in der Sachsenhausener Straße beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden auf einer Länge von zwei Metern und einer Höhe von 70 Zentimetern drei unleserliche Buchstaben aufgebracht.Schaden: rund 500 Euro.