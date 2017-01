Polizeibericht Freienwalde vom 10.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Bei einem Unfall am Montagvormittag wurden zwei Personen schwer verletzt. Der Fahrer eines Ford fuhr in Richtung B1 und geriet nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Renault zusammen. Die Renault-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. In einem Rettungshubschrauber wurde sie schließlich ins Unfallkrankenhaus Berlin gebracht. Auch der Ford-Fahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 20 000 Euro.

Missglückter Einbruch

Wriezen. In der Nacht zu Montag versuchten Unbekannte in einen Skoda Octavia einzudringen. Dieser war in der Straße Berliner Berg geparkt. Die Tür hielt allerdings jeglichen Einbruchsversuchen stand. Den Tätern gelang es nicht, das Auto aufzubrechen.

Diebe entkommen unerkannt

Bad Freienwalde. Unbekannte brachen am Montag in ein Büro in der Karl-Marx-Straße in Bad Freienwalde ein. Die Täter stahlen vorgefundenes Bargeld und verschwanden unerkannt.