Polizeibericht Eberswalde vom 10.01.2017

Eberswalde. Für einen renitenten Mann, der partout keine Ruhe geben wollte, hat die Nacht zum Dienstag in der Arrestzelle geendet. Die Polizei war gegen 1 Uhr in die Wittstocker Straße gerufen worden, wo es immer wieder zu lautstarken Störungen der Nachtruhe gekommen war. Weil der 21 Jahre alte Verursacher des Lärms wenig Einsicht zeigte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt zur Polizeiinspektion versuchte er, die Beamten zu bespucken und zu treten.

Panketal. Die Kollision zweier Autos auf der Autobahnabfahrt bei Panketal am Montagabend ist für die Beteiligten noch glimpflich verlaufen. Laut Polizei war ein 60 Jahre alter Fahrer gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes von der A10 auf die L 200 Richtung Berlin eingebogen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er, dass er Ampelrot hatte. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenprall mit einem Ford, dessen drei Insassen – eine 60-jährige Frau und zwei 38 und 58 Jahre alte Männer – leichte Verletzungen erlitten. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Blechschaden liegt bei rund 35 000 Euro. Die Unfallstelle musste gesperrt werden.

Wandlitz/Wensickendorf. Dass er zu viele verwertbare Spuren hinterließ, ist einem Einbrecher zum Verhängnis geworden. Der 46 Jahre alte Mann war von Polizisten in Wensickendorf (Landkreis Oberhavel) festgesetzt worden, weil er verdächtigt wird, dort in eine Wohnung eingestiegen zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen glichen die dort hinterlassenen Spuren frappierend denen, die nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wandlitzer Nelkengasse am Montag gefunden wurden, so ein Polizeisprecher. Bei diesem Einbruch war Schmuck gestohlen worden.

Bernau. Zwei Diebe sind in der Nacht zum Dienstag in der Bernau in flagranti erwischt worden. Die 25 und 33 Jahre alten Männer waren auf einem Firmengelände in der Schwanebecker Chaussee gerade dabei, die Räder eines Ford Focus zu demontieren und in ihrem Auto zu verstauen. Die Flucht der beiden in Richtung Autobahn war nur kurz, sie wurden festgenommen.