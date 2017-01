Polizeibericht Schwedt vom 10.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Templin. Eine teure Forstmaschine ist in Ahrensdorf gestohlen worden. Die selbstfahrende Arbeitsmaschine LKT 81, ein tschechisches Fabrikat, verschwand von ihrem Stellplatz am Waldrand des Templner Ortsteils, wo sie Mitte Dezember abgestellt worden war. Der Diebstahl, durch den der Firma ein Schaden in Höhe von rund 16 000 Euro entstand, wurde am Montag angezeigt.

Nachtfahrtunter Drogen

Prenzlau. Eine wegen Drogendelikten bereits bekannte 19-jährige Frau ist von der Polizei in der Nacht zum Dienstag in Prenzlau erneut erwischt worden. Diesmal saß sie am Steuer eines VW, als sie von den Beamten kurz nach Mitternacht im Seelübber Weg kontrolliert wurde. Ein erster Drogentest verlief positiv. Die Polizisten entdeckten zudem ein Pfefferspray, das als solches nicht gekennzeichnet war.