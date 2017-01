Polizeibericht Strausberg vom 10.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Der Fahrer eines Ford kam Dienstag kurz nach 10 Uhr auf der Umgehungsstraße in Höhe Barnim-Kaserne aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem Renault frontal zusammen. Dessen Fahrerin musste von der Petershagener Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Im Rettungshubschrauber wurde siein das Unfallkrankenhaus Berlin gebracht. Auch der Ford-Fahrer wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für Bergung und Unfallaufnahme gesperrt. Schaden: 20 000 Euro.

Autohäuser wurden bestohlen

Strausberg. Zwei Einbrüche in Autohäuser in der Prötzeler Chaussee wurden am Montag angezeigt. In einem Fall gelangten die Täter zwar in die Werkstatträume, nahmen aber nichts mit. In einem anderen Autohaus griffen sie sich Felgen und verschwanden.

Diebeim Keller

Müncheberg. In der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße ein. Dort stahlen sie dann Angelzubehör im Wert von rund 700 Euro sowie ein Damenrad der Marke Falter.