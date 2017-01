Polizeibericht Bernau vom 10.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal. Die Kollision zweier Autos auf der Autobahnabfahrt bei Panketal am Montagabend ist für die Beteiligten noch glimpflich verlaufen. Laut Polizei war ein 60 Jahre alter Fahrer gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes von der A10 auf die L 200 Richtung Berlin eingebogen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er, dass er Ampelrot hatte. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenprall mit einem Ford, dessen drei Insassen – eine 60-jährige Frau und zwei 38 und 58 Jahre alte Männer – leichte Verletzungen erlitten. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Blechschaden liegt bei insgesamt rund 35 000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle gesperrt werden.

Einbrecherauf Tour

Wandlitz/Wensinckendorf. Dass er zu viele verwertbare Spuren hinterließ, ist einem Einbrecher zum Verhängnis geworden. Der 46 Jahre alte Mann war von Polizisten in Wensinckendorf (Landkreis Oberhavel) festgesetzt worden, weil er verdächtigt wird, dort in eine Wohnung eingestiegen zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen glichen die dort hinterlassenen Spuren frappierend denen, die nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wandlitzer Nelkengasse am Montag gefunden wurden, so ein Polizeisprecher.Bei diesem Einbruch war Schmuck gestohlen worden.

Rad-Diebegefasst

Bernau. Zwei Diebe sind in der Nacht zum Dienstag in der Bernau in flagranti erwischt worden. Die 25 und 33 Jahre alten Männer waren auf einem Firmengelände in der Schwanebecker Chaussee gerade dabei, die Räder eines Ford Focus zu demontieren und ihrem Auto zu verstauen. Die Flucht der beiden Richtung Autobahn war nur kurz, sie wurden festgenommen.

Berlin. Auf der U-Bahnlinie 2 finden derzeit Gleisarbeiten zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz und Spittelmarkt statt. Sie dauern noch bis Betriebsbeginn am Freitag, 13. Januar. Bis einschließlich Donnerstag/Freitag, jeweils von etwa22 Uhr bis Betriebsschluss wird die U-Bahnlinie 2 deshalb zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz und Spittelmarkt unterbrochen. Als Ersatz fahren barrierefreie Busse.

Verkehrstipp