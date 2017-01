artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (moz) Seelow (MOZ) In der Nacht zum Montag haben bislang Unbekannte versucht, einen VW Caddy zu stehlen. Der Wagen war in der Slubicer Straße abgestellt. Die Täter scheiterten bereits am Türschloss. Sie hinterließen einen Schaden von rund1 000 Euro.