Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 10.01.2017

Ein Auffahrunfall brachte am Montagnachmittag den Verkehr in der Leipziger Straße zum Stocken. Ein Skoda-Fahrer musste in Richtung Markendorf vor der Kreuzung Kopernikusstraße wegen eines Rückstaus anhalten. Das sah die Fahrerin eines Kia zu spät und fuhr auf. Sie und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt in das Krankenhaus Markendorf gefahren. Der Kia musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 4000 Euro geschätzt.

In der Pagramer Straße Bodenreform wird heute geblitzt.

Blitzer