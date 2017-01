Polizeibericht Neuruppin vom 10.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Einen langen Kratzer an der linken Seite seines neuwertigen BMW bemerkte ein 45-Jähriger am vergangenen Donnerstag. Das Auto hatte er in der Neuruppiner Präsidentenstraße abgestellt. Der Mann erstattete Anzeige. Sachschaden: rund 1 000 Euro.

Mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Neuruppin (RA) Weil er einen Unbekannten mit seinemvor einer Woche gestohlenen Rad durch Neuruppin hatte fahren sehen, ging ein 22-Jähriger am Montagmittag zur Polizei. Diese traf den Radfahrer in der Neustädter Straße an. Der Mann gab das Fahrrad freiwillig heraus und gab an, es von einem Bekannten geliehen zu haben.

Mit Reh zusammengestoßen

Wulkow (RA) Mit einem Reh kollidierte VW eines 60-Jähriger am Montag gegen 23.15 Uhr auf der B 167 in der Nähe von Wulkow. Das Tier war plötzlich auf die Straße gelaufen. Es verendete am Unfallort. Am Auto entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Es blieb fahrbereit.