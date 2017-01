Polizeibericht Gransee vom 10.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick/Fürstenberg. Der in der Nacht zu Sonnabend vom Bauhof Fürstenberg gestohlene VW-Transporter ist wieder aufgetaucht. Ein Zeuge teilte der Polizei am Montagnachmittag mit, dass das Fahrzeug seit Sonntag auf einem Hof zwischen den Garagen an der Friedrich-Engels-Straße in Zehdenick stehe. Aufmerksam wurde der Anrufer auf den Transporter aufgrund einer Pressemitteilung in der Zeitung. Den VW-Transporter stellten die Beamten sicher. Die Kripo ermittelt.

Hyundai landet im Graben

Kurtschlag. Zwischen Kurtschlag und Zehdenick ist am Montag gegen 10.15 Uhrein Hyundai-Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn mit seinem Auto von der Straße abgekommen undim Graben gelandet. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5 000 Euro. Esmusste abgeschleppt werden.

Forstmaschine gestohlen

Ahrensdorf. Unbekannte haben eine selbstfahrende Forstmaschine vom Typ LKT 81 vom Waldrand des Templiner Ortsteiles Ahrensdorf gestohlen. Das tschechische Fabrikat war seit 15. Dezember dort abgestellt gewesen. Der betroffenen Firma entstandein Schaden von rund 16 000 Euro.