Alle Kegler eine Runde weiter

16 Bohlekegler der Stadt- und Verkehrsunion Kegeln ermittelten in sieben Altersklassen den Stadtmeister, dazu kamen drei Paarwettbewerbe. Die Stimmung war gut in der Kegelsportanlage Am Winterhafen. Bei jeder Neun erklang die Glocke und die Zuschauer aus dem Verein sparten nicht mit Beifall. Manchmal ertönte ein kollektives Stöhnen, wenn mal nur ein Fünf oder Sechs fiel. Auch richtig spannend ging es zu, so als Günter Faber und Ulrich Braun bei den Herren C auf ihren benachbarten Bahnen tatsächlich vier Würfe lang die selbe Anzahl Kegel fallen ließen.

Auf jeder der vier Bahnen waren 30 Würfe zu absolvieren. Als guter Durchschnitt gelten 840 Holz. Die hatte Reinhard Jantke mit 906 Holz weit übertroffen und wurde damit Stadtmeister der Herren B. Der 67-Jährige ist mit diesem Ergebnis sehr zufrieden, hat in der Hinrunde der Mannschafts-Landesliga ABC/Staffel 2 als bestes Ergebnis 896 Holz erreicht. Er verweist aber darauf, dass "aufgrund der sehr unterschiedlichen Qualität der Bahnen die Ergebnisse sehr vom Durchschnitt abweichen können". Jantke rollt bei den Herren B seit 1996 die Kugel und ist stolz, "dass die Frankfurter Altersklassen-Mannschaft seit 1991 noch nie aus der Landesliga abgestiegen ist. Das ist keinem anderen Verein gelungen."

Die Kegler, die den Titel Stadtmeister errungen haben, sind bei den Regionalmeisterschaften Mitte des Landes Brandenburg im März in Strausberg startberechtigt. Die Zuteilung der Startplätze erfolgt über einen Schlüssel nach dem Leistungsprinzip der vergangenen Jahre. Entsprechend können auch die Frankfurter Platzierten daran teilnehmen. Die Regionalmeisterschaften wiederum gelten als Qualifikation für die Landesmeisterschaften im April.

Einer der Jahreshöhepunkte ist für die Frankfurter Bohlekegler wieder der Sportringvergleich der Vereine von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben, der im Mai in Berlin stattfindet. Die Frankfurter sind Titelverteidiger bei der Mixed-Mannschaft, wurden bei den Männern im Vorjahr Dritte.

Die SVU-Bohlekegler trainieren auf der Kegelsportanlage Oderstrand Am Winterhafen 1 täglich wochentags außer Mittwoch ab 17.30 Uhr.

Ergebnisse Stadtmeisterschaft:

Damen A: 1. Andrea Derlath (851 Holz), Da B: 1. Karin Fichtner (857), 2. Rosemarie Richter (788), Da C: 1. Erika Hahn (836)

Herren: 1. Christopher Pilz (899), 2. Dietmar Otto (892), He A: 1. Dirk Kuhnt (876), 2. Siegbert Krüger (872), He B: 1. Reinhard Jantke (906), 2. Bernd Muchajer (888), 3. Hartmut Cordes (851), He C: 1. Günter Faber (897), 2. Klaus Voigt (879), 3. Werner Kalz (876), 4. Ulrich Braun (875), Paar Da: 1. Rosemarie Richter/Erika Hahn (799 Holz), Paar He:

1. Bernd Muchajer/Werner Kalz (866), Mixed: 1. Andrea Derlath/Bernd Muchajer (873), 2. Erika Hahn/Siegbert Krüger (845)