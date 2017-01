Grenzen der Religionsfreiheit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. Die Auslegung mag manchmal Interpretationssache sein, doch einen bestimmten Rahmen dafür gibt es trotzdem. Und dieser besagt, die Freiheit endet dort, wo die Rechte von anderen Menschen beschnitten werden. Dazu gehört etwa das Recht auf soziale Teilhabe, auf Entwicklung. Wenn also muslimische Eltern ihren Töchtern den Besuch einer Schwimmklasse mit Jungen und Mädchen verbieten, muss der Staat eingreifen.Denn beim Schwimmen geht es nicht nur um den Sport; Zweck des Unterrichts ist auch, das soziale Miteinander unter den Kindern und Jugendlichen zu fördern. Ein Ausschluss würde demzufolge auch einen sozialen Ausschluss bedeuten. Und das ist nicht im Interesse der Kinder. Dieses wiegt gesamtgesellschaftlich schwerer als die religiösen Vorstellungen der Familie. Zumal Kinder einen besonderen Schutz des Staates und der Gesellschaft genießen sollten.

Wenn der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg nun die Klage einer Schweizer Familie mit türkischen Wurzeln abweist, die ihre Töchter vom Unterricht im Schwimmbad herausnehmen wollte, setzt sie ein eindeutiges Signal. Für Toleranz - die einem Regelwerk folgt, das sich an der mitteleuropäischen Kultur und Gesellschaft orientiert. Und das ist gut so.