HÃ¶chste Zeit fÃ¼r eine groÃŸe Steuerreform

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) In Deutschland zahlen die Falschen zu viel Steuern und Abgaben. Und ausgerechnet die mächtige große Koalition hat es nicht geschafft, daran etwas zu ändern. Im Gegenteil, unter Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel sind laut jüngsten Berechnungen die Steuereinnahmen sogar stärker gestiegen als die Wirtschaftskraft des Landes. Diese Nachlässigkeit in der Steuerpolitik ist beides, einer der unbekannteren und einer der schweren Fehler des Bündnisses. Es ist höchste Zeit für eine grundlegende Reform.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543607/

Wer wenig verdient, leidet unter der falschen Politik ganz besonders. Denn die Steuerlast steigt derzeit ausgerechnet bei den unteren Einkommen sehr steil an. Erst ab einem Steuersatz von 24 Prozent flacht die Kurve ab und die Steuerlast klettert langsamer. Dieser Verlauf der Einkommensteuer nennt man verharmlosend Mittelstandsbauch. Auch ihm ist es zu verdanken, dass die Steuersenkungen zu Beginn des Jahres für Niedrigverdiener besonders niedrig ausgefallen sind.

Seit Jahren fordern Steuerexperten, den Mittelstandsbauch abzuschmelzen. Noch nie waren die Voraussetzungen dafür günstiger als heute. Die Kassen von Bund und Ländern sind voll, selbst Berlin hat im vergangenen Jahr einen Haushaltsüberschuss erzielt. Doch sind die Kosten enorm. 25 Milliarden Euro pro Jahr würde der Staat weniger einnehmen - selbst wenn der Spitzensteuersatz auf 49 Prozent steigt und bei einem Jahresbrutto von 95 000 Euro einsetzt.

Diese Reform wäre aber nur der erste Schritt. Denn an der ebenfalls überproportional hohen Belastung von Niedrigverdienern durch die Abgaben änderte sie nichts. Schon vom ersten verdienten Euro an fordern die Sozialkassen knapp 20 Cent. Hier eine kluge Entlastung zu finden, ist deutlich schwieriger. Am interessantesten wäre eine sogenannte negative Einkommensteuer. Sprich, der Staat beteiligt sich bis zu einer festgelegten Lohngrenze mit einem monatlichen Scheck an den Sozialbeiträgen. Je niedriger das Einkommen, desto höher die Überweisung. Zahlbar aus der Steuerkasse.

Die große Frage ist nun, woher das Geld kommen soll. Hier bieten sich zwei Lösungen an. Zum einen sollte die Abgeltungssteuer abgeschafft werden und Einnahmen aus Zinsen und Kapitalerträgen wieder normal und nicht mehr pauschal mit 25 Prozent besteuert werden. Und ja, auch die Steuern auf Vermögen müssen steigen, am besten bei der Erbschaftsteuer.