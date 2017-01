SchÃ¼lerrat will Politik als Pflichtfach

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Der Landesschülerrat hat sich am Dienstag mit einer Liste von Forderungen an die Landesregierung zu Wort gemeldet. Vor allem auf dem Weg zum Abitur sehen die Vertreter der Jugendlichen in Brandenburg Korrekturbedarf.

Auch aus aktuellem Anlass wünscht sich der Schülerrat mehr Augenmerk auf Demokratie-Erziehung. "Politische Bildung sollte ein Pflichtfach sein", heißt es in einer Erklärung. "Dies ist gerade in Zeiten von Populismus, Menschenfängern und Rechtsextremismus wichtig." Auch soziale Netzwerke würden zur schnellen und übereilten Meinungsbildung beitragen sowie mitunter falsche Informationen verbreiten. Die Schule müsse gerade Abiturienten gesellschaftliche und politische Zusammenhänge besser vermitteln.

Bei den Bündnisgrünen im Landtag stößt die Forderung auf Skepsis. "Wer neue Unterrichtsinhalte vorschlägt, sollte auch sagen, was dafür wegfallen soll. Sonst geht die Rechnung nicht auf", gibt die Bildungsexpertin Marie-Luise von Halem zu bedenken.

In einem anderen Punkt kann sie den Schülern indes folgen. So spricht sich der Rat dafür aus, dass jeder Brandenburger Abiturient die Wahl haben möge, ob er die Hochschulreife nach der 12. oder erst nach der 13. Klasse anstrebt. Manchen Schülern sei der Leistungsdruck beim kurzen Weg zum Abitur zu groß, andere würden ihre berufliche Laufbahn möglichst früh beginnen wollen, heißt es zur Begründung.

Zwar gebe es in Brandenburg bereits jetzt "die luxuriöse Situation", dass Gymnasien das Abi nach zwölf und Gesamtschulen nach 13 Jahren anbieten, so die Grünen-Politikerin. "Aber auch ich würde mir wünschen, dass sich Gymnasien für das Abitur nach 13 Jahren entscheiden können und Schulen auf dem Land sogar beide Wege in einem Haus anbieten können."

In einem wichtigen, viele Schüler seit Jahren belastenden Punkt zeichnet sich indes bereits eine Lösung ab. So steht das 2009 eingeführte und seitdem viel kritisierte System von fünf Leistungskursen in der Abiturstufe vor dem Aus. "Wir haben fünf Kurse á vier Wochenstunden, in Berlin zum Beispiel sind es nur zwei Kurse á fünf Stunden. Trotzdem schreiben wir das gleiche Mathe-Abitur wie die Berliner", kritisiert Johannes Hänig, der Sprecher des Schülerrats.

Im vergangenen Sommer hat nun die Kultusministerkonferenz (KMK) Brandenburg zu Korrekturen verdonnert. Im Interesse einer besseren Vergleichbarkeit der Abi-Standards soll es bundesweit nur noch zwei bis vier Leistungskurse geben. Ralph Kotsch, Sprecher des Bildungsministeriums, sicherte am Dienstag zu, dass man sich danach richten werde. Bis zum Herbst sollen demnach die neuen Regelungen erarbeitet werden - selbstverständlich in Absprache mit dem Landesschülerrat. Gelten sollen die neuen Regeln laut Ministerium dann ab Sommer 2018. Der Schülerrat prophezeit indes, dass die Neuerungen, mögen sie auch wünschenswert sein, die Schulen "stark durchschütteln" werden.

Gleichwohl haben die Vertreter der Jugendlichen noch etwas auf dem Herzen. So gebe es aus den Reihen der Schülerschaft die Klage, dass in Brandenburg auf dem Weg zum Abitur nach wie vor zu viel Wert auf das Auswendiglernen von Fakten gelegt werde, statt im Unterricht Schlüsselkompetenzen für das selbstständige Aneignen von Wissen zu vermitteln. Kaum jemand werde in seinem späteren Leben darauf angewiesen sein, die Bestandteile einer Pflanzenzelle auswendig herunterbeten zu können, argumentieren die Schülervertreter.

Ministeriumssprecher Kotsch hält dagegen: "In den Abiturprüfungen geht es nicht darum, auswendig gelerntes Wissen wiederzugeben, sondern darum, die in den Aufgaben enthaltenen Probleme zu lösen. Dafür sind allerdings bestimmte Wissensgrundlagen erforderlich." Und Marie-Luise von Halem findet, dass auch das kurzfristige Auswendiglernen bestimmter Fakten ein Training für spätere Situationen im Beruf sein kann. "Während einer Präsentation kann man nicht ständig Dinge im Netz recherchieren, die einem gerade entfallen sind."