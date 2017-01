Ideen allein reichen nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Seit Jahren ist der Bevölkerungsrückgang in den berlinfernen Regionen ein wiederkehrendes Thema in der Landespolitik. Als 2016 die jüngste Prognosen präsentiert wurden, war wieder einmal das Erschrecken groß: Neben dem weiteren Wachstum um Berlin und in gut angebundenen Städten, sinkt die Bevölkerungszahl am Rande drastischer als erwartet.

Das Parlament hat eine Enquetekommission zur Zukunft der Regionen eingesetzt, in der Experten ihre Erfahrungen darlegen und Kommunalpolitiker ihre Wünsche artikulieren. Die meisten davon sind seit Jahren bekannt. Sie schwanken zwischen den Extremen: mehr Infrastruktur (S-Bahn-Anbindung bis in die Prignitz) und dem Rückbau ganzer Dörfer (Wolfs- und Elch-Oasen). Aber über Reden kam man dabei nie hinaus.