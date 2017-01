Miniaturwelt "Little Big City" Ã¶ffnet am Fernsehturm

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Auf seinem spektakulären Fluchtversuch Richtung Westen brach sich Karl-Heinz Richter 1964 einst beide Beine. Nun wird der Berliner zum Star in der neuen Miniaturwelt "Little Big City". Die Modellbauausstellung zur Stadtgeschichte soll im Sommer am Fernsehturm eröffnen

Karl-Heinz Richter ist 17 Jahre alt, als er mit einem Freund in einer Nische zwischen Brückenpfeilern kauert und auf den Zug in die Freiheit wartet. Der "Moskau-Paris-Express", der täglich den Bahnhof Friedrichstraße passiert, hat zuvor schon mehrere Freunde in den Westen gebracht. Als er um 21.53 Uhr aus dem Bahnhof gedampft kommt, erklimmen Kalle und sein Freund ein Geländer und springen auf. Sie erwischen beide das gleiche, enge Trittbrett. Karl-Heinz-Richter rutscht nach 150 Metern wieder ab und landet neben den Gleisen im Todesstreifen. Aus Angst, von Grenzern erschossen zu werden, springt der Jugendliche in Panik von einer sieben Meter hohen Brücke und bricht sich die Beine. "Auch wenn ich nichts bereue. Darauf hätte ich gerne verzichtet", sagt Richter, als er sich über 50 Jahre später selbst im Maßstab 1:24 betrachtet.

Die Figur, die ihn als jungen Mann zeigt, hat zwei Gipsbeine und läuft auf Krücken. Sie gehört zu den ersten Ausstellungsstücken der Miniaturwelt "Little Big City", die im Sommer am Fuße des Fernsehturms eröffnen soll. Auch das Brandenburger Tor ist schon fertig. Davor streckt Marlene Dietrich ihre roten Nylon-Beine. Albert Einstein ist mit dem Fahrrad gekommen. Auch der Alte Fritz ist da.

Die berühmten Stadtbewohner sollen die Ausstellungs-Besucher künftig durch 779 Jahre Stadtgeschichte begleiten. "Miniaturwelten gibt es viele", gesteht die künftige Chefin der "Little Big City", Anja Nitsch, am Dienstag auf einer ersten Präsentation. "Doch wir führen durch sieben verschiedene Epochen, vom Mittelalter bis in die Moderne..." In einer knappen Stunde sollen Besucher die prägendsten Ereignisse der Stadt auf eine ganz neue Art erleben, so Nitsch. Die historischen Gebäude würden zudem durch Spezialeffekte in Szene gesetzt. So können Besucher sich beispielsweise in einem aktiven Ritterspiel probieren, beim Bau des Stadtschlosses helfen oder Maschinen der industriellen Revolution testen.

Auch die Nazizeit wollen die Miniatur-Bauer nicht aussparen. Da sei Fingerspitzengefühl gefragt, betont Nitsch. "Wir werden Hitler nicht als Figur zeigen, denn das würde ihn verniedlichen." Dafür wird die Reichspogromnacht dargestellt. Trümmerfrauen und Rosinenbomber, die ihre lebenswichtige Fracht auf die zerstörte Stadt abwerfen, werden derzeit in London von Modellbauern gefertigt. Dort hat die Merlins Entertainment Group ihren Hauptsitz und Werkstätten.

Das Unternehmen betreibt in Berlin schon mit Madame Tussauds, dem Sealife, dem Legoland und dem Berlin Dungeon vier ähnliche Touristen-Attraktionen. Die Idee zur Miniatur-Welt sei aus der Liebe zur Stadt und dem Wissen um das Geschichts-Interesse der Berlin-Besucher entstanden, erklärt Nitsch. Der Maßstab 1:24 ist zwar größer als in der Loxx Miniatur Welt im Einkaufszentrum Alexa, aber lange nicht so groß wie in den meisten Modell-Parks in der Fläche. Von der Konkurrenz absetzen will man sich besonders durch die enge Kooperation mit Zeitzeugen. So findet sich auch Burkhart Veigel als Mini-Puppe wieder. Der West-Berliner verhalf zwischen 1961 und 1970 rund 650 DDR-Bürgern über Tunnel und mit der "Doppelgänger-Methode" in den Westen. Auch sein umgebauter Cadillac, in dem sich Flüchtlinge unter der Kühlerhaube versteckten, wurde nachgebaut.

Karl-Heinz Richters Flucht dagegen missglückte. Mit gebrochenen Beinen schleppt sich der 17-Jährige drei Kilometer nach Hause. Dort wird er eine Woche später festgenommen. "Im Gefängnis bekam ich keine medizinische Versorgung", erzählt Richter. Nach einem halben Jahr verschlechtert sich sein Zustand so, dass er freikommt. Es folgen 18 Monate Klinik.

Erst 1975 kann Richter per Ausreiseantrag mit Frau, Tochter und vier Koffern nach Westberlin übersiedeln. Dass er Teil der "Little Big City" wird, macht den heute 70-Jährigen stolz. Er glaubt, dass man mit der Miniaturwelt auf einfache Art Geschichte vermitteln kann. "An unseren Beispielen kann die Jugend erfahren, in welch einer guten Zeit sie, bei allen Problemen, doch eigentlich lebt."