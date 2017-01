Herber Verlust: Ernst verlÃ¤sst das Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543618/

Das ist ein Paukenschlag, wenngleich gut unterrichtete Kreise ob der neuen Herausforderung, die Andreas Ernst gesucht und nun gefunden hat, längst in Kenntnis gesetzt worden waren. Landrat Roger Lewandowski (CDU) sagte etwa: "Ich bedauere es sehr, dass Andreas Ernst die Kreisverwaltung verlässt. Als Dezernent und vor allem als Mensch schätze ich ihn sehr. In seiner Amtszeit als Dezernent für Wirtschaft, Kultur & Finanzen hat er das Havelland entscheidend mitgestaltet und positiv geprägt. Ich hätte mir gewünscht, dass er dem Landkreis erhalten geblieben wäre. Nichtsdestotrotz wünsche ich ihm alles erdenklich Gute für seine neue Aufgabe und bin mir sicher, dass er dem Havelland verbunden bleibt."

Ernst, der gebürtig aus Spandau stammt und in Brieselang lebt, war zunächst von 1996 bis 1998 Amtsleiter für Wirtschaftsförderung im Havelland, bevor er für zwölf Jahre lang zur Stadtverwaltung Potsdam wechselte, wo er neben der Wirtschaftsförderung auch für Finanzen, Gesundheit, Soziales und Umwelt zuständig war. 2010 kehrte er unter anderem als Dezernent für Kreisentwicklung ins Havelland zurück. "Er ist der richtige Mann an der richtigen Stelle", sagte Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) anlässlich der Vorstellung des neuen Winto-Chefs in Hennigsdorf. Ernst hat nun für fünf Jahre einen Vertrag unterschrieben. In Oberhavel soll er den unlängst mit der Stadt Hennigsdorf initiierten Ausbau des Biotechnologie-Zentrums, vergleichbar mit dem von ihm im Havelland auf den Weg gebrachten Bahntechnologie-Campus in Elstal, zum Erfolg bringen. Ein weiteres Projekt für Ernst ist etwa der Ausbau des Breitbandnetzes im Nachbarkreis.

Er selbst setzte seine persönliche Entscheidung nicht mit einem Abstieg gleich. Im Gegenteil: "Mit der neuen Herausforderung geht ein Perspektivwechsel einher. Ohne das Korsett des öffentlichen Dienstes, lässt es sich seichter handeln", begründet er unetra anderem seine Motivation für den Wechsel nach Oberhavel. Landrat Weskamp hatte Ernst gefragt, beide kennen und schätzen sich seit Jahren, ob er sich einen Wechsel vorstellen könne. Nach einer Bedenkzeit hatte er mit Blick auf die "spannende Aufgabe mit riesengroßer Perspektive" zugestimmt.

"Ich fühle mich aufgrund meiner Erfahrung ohnehin gut für den Schritt in die freie Kommunalwirtschaft gerüstet. Die Entscheidung habe ich mir aber nicht leicht gemacht, ich stelle mich der neuen Herausforderung aber gerne. Und: Ich fühle mich gut aufgehoben und wertgeschätzt", betonte er offensichtlich in Anspielung dessen weiter, dass er sich eigentlich für den im vergangenen Jahr nach der Landratswahl freigewordenen Beigeordnetenposten bewerben wollte, er allerdings von seiner Partei zurückgepfiffen worden war.

"Es ist so, wie es ist. Der Grat ist schmal, ich kenne aber die Spielregeln. Ich habe in jedem Fall die richtige Entscheidung getroffen. Ich wünsche dem Landkreis Havelland für die weitere Entwicklung aber alles Gute. Es waren erfüllende Jahre", so Ernst. Bis Ende Februar wird er dem Landkreis Havelland noch erhalten bleiben.

Und wie geht es nun personell weiter? Ein Plan B schlummert jedenfalls nicht offiziell in der Schublade. "Die Nachbesetzung ist derzeit noch nicht geklärt. Bislang prüfen wir mögliche Varianten", betonte Landrat Lewandowski. Im Koalitionsausschuss der Zählgemeinschaft sollen nun Gespräche stattfinden, um die entstandene Vakanz zu beenden.

Havellands SPD-Chef Martin Gorholt respektierte die Entscheidung von Ernst mit den Worten: "Ich finde es schade, dass er als kompetente Persönlichkeit das Havelland verlässt. Weil er eine neue Herausforderung gesucht hat, ist sein Schritt aber verständlich. Ich wünsche ihm viel Glück." Die SPD will nun in den Gesprächen zur Nachbesetzung ein gewichtiges Wort mitreden. Gorholt könnte sich vorstellen, dass im Zuge dessen eine Chance bestünde, die Zuständigkeiten auf Dezernatsebene "neu zuzuschneiden". "Es gibt verschiedene Möglichkeiten", so Gorholt.