Trommeln auf Chips-Dosen

Beeskow (lit) Das SPI Jugendteam Beeskow hat seine Angebotspalette vergrößert. Seit den Weihnachtsferien wird in dem Jugendtreff in der Liebknechtstraße zum Selberbauen von Musikinstrumenten aus einfachen Alltagsgegenständen wie leeren Chips- und Konservendosen sowie Überraschungseiern eingeladen. Initiiert hat das Projekt Katharina Schoppe. Die 28-Jährige ist im dritten Lehrjahr ihrer schulischen Erzieherausbildung und absolviert bereits seit Ende November ein zehnwöchiges Praktikum beim SPI Jugendteam in Beeskow.