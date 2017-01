CDU mÃ¶chte mit "Heimat-Euro" kleine DÃ¶rfer stÃ¤rken

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) "Landlust statt Landfrust" nennt die brandenburgische CDU ihren 13-seitigen Forderungskatalog für den ländlichen Raum. "Ministerpräsident Woidke redet das Land schlecht, wir reden über die Zukunft des Landes", sagte der Landesvorsitzende und Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag bei der Präsentation des Papiers in Potsdam. Gemeint war die Haltung des SPD-Regierungschefs zur Kreisreform, die dieser mit dem Bevölkerungsrückgang und mit der hohen Verschuldung der kreisfreien Städte begründet.

Laut Senftleben sollte das für die Entschuldung von Cottbus, Frankfurt und Brandenburg vorgesehe Geld lieber in den Ausbau der Breitbandversorgung oder in den "Heimat-Euro" gesteckt werden. Letzterer soll eine Stärkung der Ortsteile bewirken. Die eingemeindeten ehemaligen Dörfer haben keine eigenen Haushalte. Der CDU-Vorschlag sieht vor, dass sie künftig mindestens fünf Euro pro Einwohner erhalten, die für Vereine, Brauchtumspflege oder zur Gegenfinanzierung von Förderprogrammen eingesetzt werden können. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jan Redmann, geht von einem einstelligen Millionenbetrag aus, der im Landeshaushalt dafür bereitgestellt werden müsste.

Für die Erhaltung der Schulstandorte schlägt die CDU eine Bestandsgarantie für alle Grundschulen im ländlichen Raum vor. Ihnen sollte auch bei Schülerrückgang zugesichert werden, nach dem Konzept Kleine Grundschule jahrgangsübergreifenden Unterricht zu erteilen. Bislang ist das nur möglich, wenn das Schulamt zustimmt.

Um Oberschul-Standorte zu erhalten, sollen die Bildungseinrichtungen künftig auch einzügig betrieben werden können, heißt es in dem Papier der Christdemokraten. Zurzeit sind mindestens zwei Parallel-Klassen für den Fortbestand nötig. Auch Gymnasien sind in einigen Regionen vom Rückgang der Schülerzahlen bedroht. Um Schließungen zu verhindern, sieht die Oppositionspartei in Kooperationen die Lösungen.

Zwei oder drei weiterführende Schulen könnten sich zusammenschließen, so Senftleben. Die Klassen sieben bis zehn würden an den alten Standorten unterrichtet werden, elfte und zwölfte Klasse zusammengefasst an einer Schule. Damit müssten nur ältere Schüler weitere Wege in Kauf nehmen.

Die Kooperation von Schulen könnte nach Vorstellung der CDU auch dazu führen, dass Mathematik und Deutsch weiter in Klassen unterrichtet werden, andere Fächer dagegen per E-Learning am Computer über größere Distanzen hinweg. Um Lehrer für alle Regionen des Landes gewinnen zu können, will die CDU ein Landlehrerstipendium einführen, das Studenten 300 Euro pro Monat zusichert, wenn sie später in Regionen mit Lehrermangel unterrichten.