Drogen an Kinder verteilt

Dass es bei der Drogenweitergabe an Minderj├Ąhrige nicht um ein Bagatelldelikt geht, sondern um eine Straftat, machte Richter Peter Wolff in seiner Urteilsbegr├╝ndung deutlich. © dpa

Für Eltern ist es ein Albtraum, wenn sie feststellen müssen, dass ihre Kinder Drogen nehmen, noch dazu, wenn sie sehr jung sind. Die Tochter sei aufgedreht gewesen, die ganz Nacht wach und habe nicht geschlafen, schilderte am Dienstag eine Mutter im Amtsgericht Frankfurt, wie es ihrer heute 14-jährigen Tochter im März beziehungsweise April des vergangenen Jahres ergangen ist. Inzwischen, so bestätigen es beide, spielen Drogen keine Rolle mehr.

Für eine andere Mutter geht der Albtraum weiter. Seit zwei Jahren nimmt ihr 15-jähriger Sohn Drogen, verschwindet öfter von zu Hause, entzieht sich Therapien, erzählte sie unter Tränen ebenfalls im Gericht. "Ich habe es am Anfang nicht wahrhaben wollen." Angefangen habe es mit einem Joint, inzwischen sind härtere Sachen im Spiel. Schließlich ein dritter Junge, der zu einer Dreier-Clique gehörte, der ein 39-jähriger Eisenhüttenstädter Drogen gegeben hatte, erzählte vor Gericht, dass er einmal das angebotene Pulver mit einem Röhrchen durch die Nase geschnieft hat. "Das hat unangenehm gekribbelt", sagte der heute 14-Jährige. Genommen habe er danach nichts mehr.

Zu Sprache kam das alles in einem Prozess gegen einen heute 39-Jährigen, dem die Staatsanwaltschaft vorwarf, im März und April 2015 Drogen an die Kinder in seiner Wohnung in Eisenhüttenstadt gegeben zu haben. In seinen Aussagen vor Gericht stellte es sich so da, dass der Eisenhüttenstädter sich um diese Zeit Amphetamine gekauft hatte. Auf Nachfrage von Richter Peter Wolff konnte er auch sagen, dass er die Drogen bei einem Mann in einer Eisenhüttenstädter Wohnung gekauft habe. Die Adresse kannte er von seiner Ex-Freundin. Es sei auch, so sagte er, ein einmaliger Drogenkauf gewesen. Nach der Trennung von der Freundin sei er in ein Loch gefallen.

Die Drogen befanden sich als Pulver auf einer Glasplatte in der Küche, als ihn die drei Kinder - wobei eines mit ihm verwandt ist - überraschend besucht hätten. Da es ihm nach dem Drogenkonsum schlecht ging, sei er ins Bad gegangen. Da hätten die Kinder wohl etwas von dem Pulver geschnieft - und zwar mithilfe eines Röhrchens, sagte der Angeklagte. Auch sei das nur einmal vorgefallen.

Diese Darstellung wurde im Laufe des Prozesses widerlegt. So schilderten die Zeugen, dass die Drogen angeboten worden seien beziehungsweise ihnen auf Nachfrage erlaubt worden sei, davon zu probieren. Nicht aufklären ließ sich im Gerichtssaal, wie häufig das in der Folgezeit noch vorkam. Eine Zeugin sagte, zwei bis drei Mal, ein anderer Zeuge meinte, man habe sich zum Computerspiel fünf bis sechs mal getroffen. Mindestens bei einem weiteren Mal haben zwei der Kinder noch einmal Amphetamine probiert.

Die ganze Sache ist aufgeflogen, weil einer der Jungen auf dem Schulhof Tütchen mit Pulver verkauft hat. Ob in den Tütchen Drogen oder nur aus Jux Brausepulver war, lässt sich nicht mehr klären. Das Mädchen offenbarte sich dem Klassenlehrer, der informierte den Schulleiter, der die Polizei rief.

Dass es bei der Drogenweitergabe an Minderjährige nicht um ein Bagatelldelikt geht, sondern um eine Straftat, machte Richter Peter Wolff in seiner Urteilsbegründung deutlich. Für einen schweren Fall sieht das Betäubungsmittelgesetz Freiheitsstrafen zwischen 12 Monaten und 15 Jahren vor. In diesem Fall ging das Gericht von einem minderschweren Fall aus. Man wisse nicht, wie hoch der Wirkungsgrad der Drogen war, so Peter Wolff. Auch seien es keine richtig harten Drogen gewesen. Der Strafrahmen liegt da aber auch noch zwischen drei Monaten und fünf Jahren Haft.

Die Oberstaatsanwältin plädierte für eine Gesamtfreiheitsstrafe für beide Taten, die der Angeklagte schließlich einräumte, von einem Jahr und vier Monaten, die zur Bewährung auszusetzen sei. Dem schloss sich auch Verteidigerin Margitta Münch an. Das Schöffengericht unter Leitung von Peter Wolff folgte dem. Für den Angeklagten sprach, dass er letztlich doch geständig war, dass er keine Vorstrafen hat und dass er einer Arbeit nachgeht. "Es macht keinen Sinn, sie ins Gefängnis zu sperren", so Wolff. Die Haftstrafe wurde deshalb für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Der Prozess um den Drogenmissbrauch war der erste Strafprozess aus dem Bereich Eisenhüttenstadt, der im Amtsgericht Frankfurt abgehalten wurde. Strafsachen werden künftig nur noch in Frankfurt im Amtsgericht verhandelt.