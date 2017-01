Bibel-Wettbewerb fÃ¼r SchÃ¼ler

artikel-ansicht/dg/0/

Für den Wettbewerb mit dem Titel "Suchet, so werdet ihr finden" läuft bereits die Anmeldung. "Es haben sich bereits einige Gruppen bei uns gemeldet, insgesamt ist der Andrang aber noch ausbaufähig", sagt Thomas Schüßler, der Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenkreises. Verstärkte Resonanz erhofft er sich unter anderem durch die Preise. Die Sieger in drei Altersgruppen gewinnen Fahrten nach Berlin und Wittenberg, außerdem locken Gutscheine.

Der Wettbewerb richtet sich an Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse. Es geht darum, zu einem Bibeltext eine Präsentation in kreativer Form zu erarbeiten. "Das kann in Ethik-, Religions- oder Philosophie-Gruppen entstehen, aber auch im Rahmen des Unterrichts in Geschichte oder Deutsch", sagt Schüßler. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar. Zeit zur Erarbeitung der Beiträge ist bis 31. Mai, die Preisverleihung findet am 5. Juli im Fürstenwalder Dom statt.

An Erwachsene richten sich Gesprächsabende, bei denen Themen der Bibel und der Reformation mit aktuellen Glaubens- und Lebensfragen verbunden werden. Sie finden statt im März und April, unter anderem in Fürstenwalde und in Woltersdorf. In der Region Storkow/Bad Saarow ist die Storkower Pfarrerin Judith Kierschke an wechselnden Orten die Gastgeberin. "Schön wäre es, wenn dabei konstante Gruppen entstehen. Thematisch steht aber jeder Abend für sich", sagt Schüßler.

Die großen Tauffeste für Kinder und Erwachsene finden am 24. Juni statt. Schauplätze im Kirchenkreis, der die Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland sowie Frankfurt umfasst, sind unter anderem Grünheide (am Werlsee) und Diensdorf-Radlow (am Scharmützelsee).

Weitere Infos im Internet: www.2017-oderland-spree.de