Oranienburger BÃ¼rgergarten mit Tradition

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543627/

Die kahlen Zweige eines Johannisbeerstrauchs ragen aus dem schneebedeckten Boden. Amseln laben sich an leuchtenden Hagebutten. Ganz oben im Apfelbaum hängen noch ein paar verschrumpelte Früchte, die nicht geerntet wurden. Aus den Grünstreifen hinter dem Eltern-Kind-Treff, die dem Bürgergarten in seiner ersten Saison zur Verfügung standen, ist ein richtiger Garten geworden.

Obstbäume, Beerensträucher, Stauden, Rasenflächen, einen Komposthaufen, einen Brunnen, zwei Lauben und Gartengeräte gibt es auf der neuen Parzelle, die der Vorbesitzer aufgegeben hat. Für mindestens vier Jahre darf sich nun der Bürgergarten auf der 800 Quadratmeter großen Fläche ausbreiten.

"Jeder ist willkommen mitzumachen", sagt Joachim Richter-Geißler. Neben Familien und Einzelpersonen mit oder ohne Garten können auch Kita-Gruppen und Schulklassen den Garten besuchen. "Kinder macht es Freude, Pflanzen wachsen zu sehen", sagt Richter-Geißler, der selber Vater dreier Kinder ist.

Außerdem soll im Garten Wissen vermittelt werden. Zum Beispiel könne ein Imker über Bienen berichten. Und die Havelnähe lade dazu ein, sich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen, sagt Richter-Geisler, der sich beruflich als Diplom-Museologe mit Museumsdiensten und Kulturtourismus beschäftigt. Der 58-Jährige hat schon einen Veranstaltungskalender zusammengestellt. So wird am 19. Januar informiert, wie man den heimischen Balkon für Gemüsepflanzen nutzen kann. Am 20. April geht es um den Nutzen der Gärten für das Stadtklima, am 15. Juni um Kräuter und Heilpflanzen. Eine Zeitreise durch die historische Gartenlandschaft unternimmt Richter-Geißler am 17. August. Dabei wird er auch den barocken Stadtplan von Daniel Petzold von 1712 zeigen. Darauf ist gut zu erkennen, dass der heutige Bürgergarten schon damals gärtnerisch genutzt wurde und dass sich unweit des heutigen Bötzower Platzes Bürgergärten befanden, um den Oranienburgern eine gesunde Ernährung zu ermöglichen. Gemeinschaftsgärten, wie sie seit einiger Zeit in Städten wieder in Mode sind, haben also eine lange Tradition.

"Diese Gärten sollten als grüne Lunge der Stadt erhalten bleiben", sagt Richter-Geißler. Er weiß, dass die Stadtplaner die stadteigenen Flächen im Blick für eine Wohnbebauung in attraktiver Lage haben. Doch es dürfe nicht jede Fläche in der Stadt bebaut werden. Gärten hätten schließlich auch eine Erholungsfunktion. Ein Gemeinschaftsgarten ermögliche viele Nutzungen. So könne etwa eine Kanufahrt auf der Havel einen gemütlichen Ausklang im nahen Garten finden. Denn zu einem Garten gehöre ja auch die Geselligkeit.

Immerhin verfügt die langgestreckte Parzelle über ein Plumpsklo. Es gibt eine Küche und Strom. Und gegrillt werden darf auch. Nicht nur zur Erntezeit soll sich der Garten zu einem Treffpunkt entwickeln. Joachim Richter-Geißler möchte Gemeinschaftsaktionen etablieren und Künstler einladen. Das vom Evangelischen Bildungswerk initiierte Projekt des interkulturellen Bürgergartens ist so bedeutsam, dass es neben der Förderung von Stadt und Kreis auch vom Bundesfamilienministerium aus dem Programm "Demokratie leben" unterstützt wird.

Immer dienstags von 10 bis 14 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 17 Uhr ist Joachim Richter Geißler im Bürgergarten anwesend. Eine Nutzung des Geländes ist aber jederzeit möglich und erwünscht.