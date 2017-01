Faszinierende Welt der Briefmarken

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Es sind nur noch zehn Tage: Am 21. Januar wird in den Räumen des Granseer Heimatmuseums eine Ausstellung mit vielen kleinen Kunstwerken eröffnet: Postwertzeichen aller Zeiten und mit thematischer Vielfalt zeigt der Granseer Briefmarkenstammtisch. Letzte Verabredungen trafen am Montag elf der 14 Sammmler unter Leitung des Initiators Remy Kube. Erstaunlich: Seit 60 Jahren hat sich Kube dem Sammeln von Briefmarken verschrieben: "Man lernt viel über Land, Leute, Zeitgeschichte und Naturwissenschaften", erläutert er. Dass die kleinen Marken ein großes Universum darstellen, wollen die Stammtisch-Mitglieder nun zeigen. Zu bewundern sind Pilz-Motive, Wertzeichen aus der sowjetischen Besatzungszone, auch geschickte Fälschungen davon, der Kosmos ist ein Thema, Feuerwehrautos, Berliner Bauten, die Geschichte der DDR-Landwirtschaft und -Schifffahrt. Damit bestückt werden Rahmen und Aufsteller. Der Eintritt ist frei, gratis angeboten werden Doubletten. Die Eröffnung beginnt um 18 Uhr.