Bombardier: Gewerkschaft verzichtet auf Streik

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Was bleibt nach dem Spitzengespräch vom Montag bei Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD)zur Zukunft des angeschlagenen Bombardier-Konzerns? Nicht mehr als die Hoffnung, dass die Chefetage jetzt bereit ist, den Betriebsrat in die Umstrukturierung des Konzerns einzubeziehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543630/

Protest ja, Streik nein: In Hennigsdorf soll um die Zukunft des Standorts erst einmal verhandelt werden.

Protest ja, Streik nein: In Hennigsdorf soll um die Zukunft des Standorts erst einmal verhandelt werden. © MZV

"Es hat sich nicht wirklich viel geändert", konstatiert Stefanie Jahn, Chefin der IG Metall Oranienburg, nach dem Treffen auf höchster Ebene. Aufmerksam hat sie verfolgt, was offensichtlich nicht gesagt wurde. Dazu zählt, dass weder Laurent Troger, Konzernchef von Bombardier Transportation (BT), noch dessen Deutschland-Chef Michael Fohrer gegenüber Gabriel, zwei Ministerpräsidenten und zwei Wirtschaftsministern dementiert haben, die Produktion im Hennigsdorfer Werk bis 2018 einzustellen. Bislang hatte Bombardier zu dieser vom Betriebsrat in die Öffentlichkeit getragene Befürchtung geschwiegen. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, vor dem Bundesminister mit der Nachricht zu glänzen, dass es das Hennigsdorfer Werk nicht so arg treffen wird. Auch Jahn befürchtet daher, dass diese Pläne längst nicht vom Tisch sind: "Dass Troger dazu nichts gesagt hat, spricht schon für sich. Man muss das Schlimmste fürchten."

Dennoch ist auch sie froh, dass zumindest hinsichtlich der Kommunikation der Knoten geplatzt ist: "Dieses Bekenntnis von Herrn Troger hatten wir in den vergangenen Monaten nicht. Das ist viel wert." Allerdings weiß sie auch um den Ruf von Deutschland-Chef Fohrer: "Der ist ein Sanierer."

Es dürfte Gabriel zu verdanken sein, dass jetzt verhandelt wird. Genau das hatte er am Montag von der BT-Spitze gefordert. Er versicherte, dass von politischer Seite alles getan werde, um die Arbeitsplätze zu sichern, fügte aber hinzu: "Bis dahin ist es noch ein weiter Weg."

Die nächste Zwischenetappe soll im Sommer erreicht sein. Bis dahin sollen Betriebsrat, Gewerkschaft und Firmenspitze gemeinsam über die Umstrukturierung beraten. "Wir werden unser Konzept ,Fahrplan Zu(g)kunft' noch detaillierter ausarbeiten", kündigte Jahn an. Bislang hatte sich Bombardier geweigert, über dieses von Gewerkschaft und Betriebsrat erarbeitete Papier zu diskutieren. Dessen Kern besteht darin, die Arbeitsprozesse bei Bombardier zu straffen, ohne Arbeitsplätze abzubauen.

Jahn bestätigt, dass die Gewerkschaft während der Verhandlungen über die Zukunft des Standorts bis zum Sommer keine Streiks plane. Eine Ausnahme gebe es allerdings: "Streik wäre das letzte Mittel, wenn die Verhandlungen zum Firmentarifvertrag scheitern." Dieser ist zum 31. Dezember ausgelaufen. Zwar wurde eine Einigung zum Erhalt der 37-Stunden-Woche erzielt. Doch die Zusagen, bestimmte Aufträge in Hennigsdorf zu erledigen, ist ausgelaufen. Damit kann Bombardier nun jederzeit Aufträge abziehen.

In Sachsen hingegen ist ein Arbeitskampf nicht ausgeschlossen. Auf einer Mitgliederversammlung am 17. Januar "wollen wir ausloten, wozu die Mitglieder bereit sind", sagte Gewerkschaftssekretär Jan Otto. Auch über einen Streik werde beraten.