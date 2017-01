artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) "Aller Anfang war schwer". So durchaus ernst beschreibt der Karneval Club Kremmen Rot-Weiß seine Gründungszeit um 1963. Mittlerweile ist der KCK in seiner 53. Session angekommen und schon lange weit über die Grenzen der Ackerbürgerstadt hinaus für sein närrisches Treiben bekannt. Und so wird die erste Sitzung des Vereins auch nicht in Kremmen, sondern am 11. Februar im havelländischen Perwenitz steigen. "Dort gastieren wir jetzt schon einige Jahre sehr erfolgreich mit unserem Programm", weiß Reiko Meißner. Der seit 2009 amtierende Präsident ist seit 1985 ein Rot-Weißer. "Angefangen habe ich im Alter von 14 Jahren als kleiner Funkenmajor", erinnert sich Meißner. Den Posten übernahm er damals direkt von seinem älteren Bruder. Und auch eine Generation später sind die Meißners im KCK noch immer stark vertreten. Tochter Lucie ist mittlerweile eine von zwei Büttenrednerinnen.

Die im November gestartete 53. Session der Kremmener Karnevalisten steht - wie könnte es anders sein - noch ganz im Zeichen des runden Stadtgeburtstags 2016. Gefeiert wird beim KCK in diesem Jahr unter dem Motto "800 Jahre Kremmen am Damm - jetzt sind die Narren dran!" Die große Prunksitzung steigt am 18. Februar in der Stadtparkhalle. "Nachdem wir in den vergangenen beiden Jahren in der Musikantenscheune gefeiert haben, kehren wir in diesem Jahr mit neuer DJ-Technik, toller Lichtshow und ausgefeilter Dekoration in die Stadtparkhalle zurück", so der Präsident. Die Seniorensitzung am 25. Februar und der Kinderkarneval am 26. Februar sollen aber weiterhin in der Musikantenscheune im Scheunenviertel stattfinden.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Herrmann Raumausstattung, Grabenstraße 1, in Kremmen sowie unter Telefon 033055 70208. Die Karten für die Prunksitzung kosten 14 Euro und für den Seniorenfasching elf Euro. Beim Kinderkarneval zahlen Erwachsene vier, Kinder lediglich zwei Euro. Weitere Informationen unter www.karneval-kremmen.de