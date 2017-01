artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Der Seelower Weg wird fortgesetzt". Das hat der Geschäftsführer der Seelower Wohnungsbaugesellschaft, Hans-Peter Thierfeld, in der Stadtverordnetenversammlung versichert. Turnusmäßig informierte er die Abgeordneten über aktuelle Kennziffern, umgesetzte Investitionen und Vorhaben der stadteigenen Gesellschaft. Zu den aktuellen Vorhaben gehört neben der mit 4,6 Millionen Euro teuren veranschlagten Sanierung des ehemaligen City-Kaufhauses auch die Schaffung von neuem, modernem Wohnraum. Im Frühsommer sollen die drei Wohngebäude in der Frankfurter Straße 22 bezugsfertig sein. Mittlerweile sind die Baugerüste gefallen, wirken die neuen Gebäude bereits als neue architektonische Glanzpunkte in der Stadt. 3,4 Millionen Euro investiert die Sewoba in dieses Projekt, mit dem die Stadt auch neue Bewohner locken will. Die große Nachfrage bestätige, dass man damit eine echte Lücke schließe, erklärte Thierfeld. Für alle 21 Wohnungen gibt es bereits Anmeldungen.