artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Den Handballern des Grünheider SV ist in der Oberliga Oder-Spree der Start in das neue Jahr gelungen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zeigten die Männer eine gute Leistung und gewannen gegen das Tabellenschlusslicht BSV 92 mit 33:21 (15:8).

artikel-ansicht/dg/0/1/1543645/

Der Tabellenvierte GSV empfing die Berliner Aufsteiger nach einer dreiwöchigen Spielpause zum Heimspiel. Viele knappe Niederlagen gegen beispielsweise den Stralsunder HV und MTV Altlandsberg zeigen die Gefahr eines solchen Gegners. Die Grünheider um Kapitän Toni Büttner wollten den Gast nicht unterschätzen und von Beginn an der Favoritenstellung gerecht werden.

Der Start verlief jedoch ausgeglichen, die Berliner spielten diszipliniert und gingen beim 5:3 sogar in Führung. Anschließend übernahm der GSV die Initiative und sorgte mit sechs Toren in Folge für eine 9:5-Führung (23. Minute). Thilo Leuschner im Tor hielt stark. Allein im ersten Durchgang kam er auf 13 Paraden, darunter zwei Siebenmeter. Im Angriff wurde die Last auf mehrere Spieler verteilt, vor allem Florian Heine überzeugte mit einer hohen Trefferquote vom Kreis. Somit konnten die Grünheider bis zum Halbzeitpfiff (15:8) weiter davonziehen.

Der zweite Durchgang verlief sehr gleichmäßig. Trainer Tobias Matelicz gab allen Spielern genügend Einsatzminuten, um nach der Pause wieder Spielpraxis zu sammeln. Das änderte jedoch nichts am Spielverlauf, der weiterhin zu Gunsten der Spieler von der Löcknitz verlief. Peu á peu wuchs der Vorsprung an, obwohl mehrere Tormöglichkeiten ausgelassen wurden. Der 33:21-Erfolg war in dieser Höhe verdient.

Grünheide: Thilo Leuschner, Patrick Petersen - Franz Breu (5), Maik Wettengel, Mateusz Krzyzanowski (2), Robert Kaberidis (4), Konstantin Büttner (1), Phillip Hudewenz (2), Sören Klünder, Florian Fink (3), Marcus Schwiderski (2), Ritchie Panzer (1), Tom Griebsch (6), Florian Heine (7)