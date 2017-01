Pakete in der Kfz-Werkstatt

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Deutsche Post DHL hat am Dienstag einen neuen Paketshop in Strausberg eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilte, können Kunden nunmehr den zusätzlichen Service in der Kfz-Werkstatt pitstop in der Berliner Straße 69 nutzen. In dem neuen Paketshop können Kunden ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Marken für Briefe, Päckchen und Pakete und Einschreiben kaufen, erläuterte Unternehmenssprecherin Tina Birke. Briefe würden dort nicht angenommen, so ein Hinweis.