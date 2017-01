Peter Pan kÃ¤mpft im Kleist Forum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Kleist Forum gibt es auch in diesem Jahr mehrere Gastspiele von Theaterensembles aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg. An diesem Wochenende wird die Operette "Die Csárdasfürstin" aufgeführt.

Operettenfreunde sind die ersten Theatergänger, die 2017 im Kleist Forum auf ihre Kosten kommen: An diesem Wochenende gastiert die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz mit der Operette "Die Csárdasfürstin" von Emmerich Kálmán in Frankfurts Kulturtempel. Vorstellungsbeginn ist Sonnabend um 19.30 Uhr und Sonntag um 15 Uhr, Eintrittskarten kosten 25 Euro, ermäßigt 23 Euro.

Vor allem aber können Freunde des Schauspiels sich bis zum Sommer auf viele interessante Gastspiele und Projekte freuen. Am 20. und 21. Januar wird im Kleist Forum Brechts Drama "Mutter Courage und ihre Kinder" gezeigt - in einer Fassung der Brecht-Enkelin Johanna Schall, die von 1982 bis 1984 am Frankfurter Kleist-Theater engagiert war. Mit dem fünfteiligen Bühnenspektakel um den Krieg und das Geschäft mit dem Krieg präsentiert sich die Neue Bühne Senftenberg in Frankfurt.

Im Februar kommen die Senftenberger erneut ins Kleist Forum - mit dem Krimi-Schauspiel "Die Mausefalle" von Agatha Christie. Das Stück wird seit 1952 täglich im Londoner West End aufgeführt. In Frankfurt ist es am 25. und 26. Februar zu sehen.

Nicht nur Kinder dürften sich auf das Ballett "Peter Pan" freuen, mit dem das Staatstheater Cottbus am 8. und 9. April sicher zweimal für ein volles Haus sorgen wird. Die Inszenierung für Kinder ab fünf Jahre besticht vor allem durch ihre fantasievolle Kulisse und die wirklich zauberhaften Kostüme.

"Novecento - Die Legende vom Ozeanpianisten" heißt ein Schauspiel, mit dem die Ruhrfestspiele Recklinghausen am 23. April in Frankfurt gastieren. Das Hans-Otto-Theater Potsdam ist am 19. Mai erneut mit dem Schauspiel "Terror" über einen fiktiven Bundeswehrpiloten, der ein Passagierflugzeug abschießt, damit es nicht in ein voll besetztes Stadion stürzt, im Kleist Forum zu erleben. Ein besonderer Leckerbissen erwartet die Freunde des Sprechtheaters am dann 20. und 21. Mai mit Patrick Süskinds Schauspiel "Der Kontrabass", auf die Bühne gebracht vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Es spielen Stephan Schad und Henning Kiehn.

Vom 8. Juni bis zum 20. Juni findet auch im Kleist Forum das 20. deutsch-polnische Theaterfestival "Unithea" statt. Und am 17. und 18. Juni führt das Hans-Otto-Theater Potsdam Peter Handkes Schauspiel "Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten" auf.

Die Bürgerbühne, die es seit Beginn der Spielzeit am Kleist Forum gibt, bringt bis zum Sommer drei Eigenproduktionen heraus: im Februar, im Juni und noch einmal im Juli. Am 1. Juli zeigt die im Haus ansässige Ballettschule Ulrika Lang ihre Abschlusspräsentation.

"Zeig dein Talent!", heißt es am 12. Februar im Großen Saal. Das Kleist Forum präsentiert seine Talenteshow für musikalische Talente aus Frankfurt. Und am 17. und 19. Februar kommt das Staatstheater Cottbus mit seinem Fußball-Liederabend "Männer" nach Frankfurt.

www.kleistforum.de. Karten für alle Veranstaltungen gibt es beim MOZ-Ticketservice, Tel. 0335 66599558, zu kaufen.