Fachmann fÃ¼r Roboterassistenz im OP

Diese Chirurgiepraxis ermögliche eine dreidimensionale und vergrößerte Sicht auf die erkrankten Bereiche, heißt es dazu weiter. Das über eine Konsole im Operationssaal bediente System sei zudem hoch-beweglich und verkleinere die Handbewegungen des Operateurs präzisierend. "Die Robotik ermöglicht damit auch bei komplexen Eingriffen wie der Tumor-Chirurgie eine minimalinvasive Vorgehensweise. Sie bringt mindestens genauso gute Ergebnisse wie konventionelle Operationen, hat aber die Vorteile der minimalinvasiven Chirurgie: kleine Zugänge, geringerer Blutverlust, weniger Wundschmerzen und schnellere Rekonvaleszenz", erklärt Dr. Krüger.

Der 45-jährige gebürtige Berliner ist Facharzt für Allgemeine Chirurgie, Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie diplomierter Gesundheitsökonom mit einem zusätzlichen Master of Business Administration. Er bringt vielfältige Erfahrungen mit. Unter anderem vom Vivantes Humboldt-Klinikum in Berlin-Reinickendorf. Dort arbeitete Krüger acht Jahre lang als geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Viszeral- und Gefäßchirurgie und als Leiter des Fachbereichs Minimal Invasive Chirurgie/Robotik. Darüber werde er in Kürze seine Habilitation an der Universität Greifswald im Fach Chirurgie mit dem Schwerpunkt Pankreas-Chirurgie abschließen.

"Was mich an Rüdersdorf reizt, ist das konsequent innovative Klima und die fühlbare Orientierung am Wohl des Menschen - sei er Patient oder Beschäftigter", sagt Dr. Colin M. Krüger. Die Immanuel Diakonie habe aktiv die Chance ergriffen, Vorreiter und Innovator in der Medizin für die Bevölkerung und ihre Patienten in Brandenburg zu sein, erklärt der Mediziner. Er freue sich auf seine neue Tätigkeit ab April.